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    Новини

    Поліція Вінниці затримала ще одного «віконного» шахрая

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    Поліція Вінниці затримала ще одного «віконного» шахрая

    Брав з людей гроші за неіснуючі послуги

    Поліція Вінниці затримала ще одного «віконного» шахрая, який нажився на людях.

    Під слідством  перебуває Сорока Олександр Вікторович. Він під приводом встановлення металопластикових вікон брав гроші з вінничан, але жодних послуг не надавав.

    Наразі слідчими встановлено, що Сорока ошукав понад півсотні вінничан на суму майже 770 тисяч гривень.

    Ті, хто потерпів від махінацій цього чоловіка, звертайтеся до Вінницького відділу поліції за адресою: м. Вінниця, вул.Пирогова, 4, або телефонуйте за номерами: (098) 959-36-15, (096) 954-23-72.

    Джерело: i-vin.info

    кримінал Вінниця поліція
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