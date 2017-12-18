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    У Вінниці проходить виставка різдвяних дідухів

    Дідухи зроблені майстрами з різних районів Вінницької області
    У холі міської ради Вінниці відкрилась виставка дідухів «На щастя, на добробут, на врожай». Тут всі бажаючі зможуть побачити дідухи, зроблені майстрами з різних районів Вінницької області. Виставка діятиме до 14 січня. Про це інформує Вінницька міська рада. «Подобається, що тут представлено дідухи з різних районів. Всі вони мають
    • Сьогодні, 13:55
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    Дідух
    Дідух

    Дідухи зроблені майстрами з різних районів Вінницької області

    У холі міської ради Вінниці відкрилась виставка дідухів «На щастя, на добробут, на врожай». Тут всі бажаючі зможуть побачити дідухи, зроблені майстрами з різних районів Вінницької області. Виставка діятиме до 14 січня. Про це інформує Вінницька міська рада.

    «Подобається, що тут представлено дідухи з різних районів. Всі вони мають різні форми, особливості плетіння, до деяких додано засушені квіти, стрічки, кожен з яких щось символізує. Взагалі, побувавши тут, можна дізнатись чимало цікавого про традиції наших предків. До речі, дідух – це символ урожаю, добробуту, достатку», – каже вінничанка Наталя, яка розглядала виставку.

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    У Вінниці проходить виставка різдвяних дідухів
    У Вінниці проходить виставка різдвяних дідухів
    У Вінниці проходить виставка різдвяних дідухів
    У Вінниці проходить виставка різдвяних дідухів
    У Вінниці проходить виставка різдвяних дідухів
    У Вінниці проходить виставка різдвяних дідухів
    У Вінниці проходить виставка різдвяних дідухів
    У Вінниці проходить виставка різдвяних дідухів
    У Вінниці проходить виставка різдвяних дідухів
    У Вінниці проходить виставка різдвяних дідухів
    У Вінниці проходить виставка різдвяних дідухів

    «Взагалі, подобається що у холі міської ради постійно відбуваються виставки, адже завдяки цьому відвідувачі можуть побачити багато цікавого», – зазначила вінничанка Олена.

    Дідухи, які експонуються на виставці, райони Вінницької області представили під час відзначення 26-річниці Дня Незалежності України, після чого подарували їх місту.

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