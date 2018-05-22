У Вінниці провели ювілейний велопробіг

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20 травня провели ювілейний 10-й велопробіг «50 км. навколо Вінниці до Дня Європи».

Захід відбувся за сприяння Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації спільно з Вінницьким обласним центром ФЗН «Спорт для всіх».

Учасники стартували з Хмельницького шосе на Вишеньці навпроти входу до «Лісопарку». До велопробігу також долучився начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації ЗМС з велоспорту, срібний призер Олімпійських Ігор в Сіднеї Сергій Чернявський.

Загалом, у заході взяли участь понад 100 велосипедистів віком від 10 до 68 років, яких супроводжували патрульні машини поліції та бригади лікарів медицини катастроф. Між іншим, більшість велосипедистів уже мають досвід участі у велопробігах і дотримуються здорового способу життя, тому відстань у 50 км подолали без проблем.

Учасники заходу фінішували в Парку Дружби Народів. Усі вони були нагородженні іменними грамотами за участь у велопробігу. Також 40 учасників велопробігу отримали подарунки від центру «Спорт для всіх», які були розіграні в лотереї.

Джерело: Vinbazar