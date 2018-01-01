У Вінниці сьогодні відкриють пам'ятник Героям Небесної Сотні

На відкриття пам'ятника планують приїхати родичі Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 23 лютого, об 11:00 у Вінниці на майдані Небесної Сотні планують відкрити пам'ятник «Дерево свободи» в пам’ять про загиблих Героїв Революції гідності. На відкриття пам'ятника планують приїхати родичі Героїв Небесної Сотні. Рішення про встановлення композиції на площі Небесної Сотні ухвалили на сесії міської



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дерево свободи у Вінниці

На відкриття пам'ятника планують приїхати родичі Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 23 лютого, об 11:00 у Вінниці на майдані Небесної Сотні планують відкрити пам'ятник «Дерево свободи» в пам’ять про загиблих Героїв Революції гідності.

На відкриття пам'ятника планують приїхати родичі Героїв Небесної Сотні.

Рішення про встановлення композиції на площі Небесної Сотні ухвалили на сесії міської ради 27 жовтня 2017 року.

Група депутатів обласної ради домагалася скасування цього рішення, але ініціатива не мала належної підтримки. Місяць тому розпочався процес встановлення скульптури присвяченої Героям Небесної сотні, а гіпсовий бюст Шевченка демонтовано та передано у музей Майдану міської школи №22.

Однак на початку лютого поблизу огорожі, за якою будують монумент на честь Героїв Небесної Сотні, місцеві активісти повторно встановили бюст Шевченка.