У Вінниці тролейбус протаранив трамвай, 12 постраждалих



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ДТП сталася на перехресті вулиці Замостянської та проспекту Коцюбинського Фото: Відділ комунікації поліції Вінницької області

Двоє пасажирів тролейбуса, жінки віком 61 та 33 роки, госпіталізовані до нейрохірургічного відділення міської лікарні

У Вінниці на перехресті вулиці Замостянської та проспекту Коцюбинського сталося зіткнення трамвая та тролейбуса.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

«Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 травня о 14 годині. Попередньо встановлено, що 56-річний водій тролейбуса, не врахувавши дорожньої обстановки, допустив зіткнення з трамваєм», - заявили в поліції.

Зазначається, що загалом за медичною допомогою до лікарів звернулись 12 пасажирів обох транспортних засобів. Десятьох після огляду лікарі відпустили додому. Двоє пасажирів тролейбуса, жінки віком 61 та 33 роки, госпіталізовані до нейрохірургічного відділення міської лікарні.

Працівниками Вінницького відділу поліції розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.