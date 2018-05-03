У Вінниці відбудеться чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців

З 9 по 11 травня у місті проведуть XXІ чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців.

В змаганнях планують взяти участь 27 команд, серед яких делегації з Болгарії, Румунії, Азербайджану, Молдови, Китаю, Білорусії. Також буде команда й з Вінниці, вона, до речі, вперше долучиться до таких змагань. Загалом у чемпіонаті візьмуть участь близько 150 людей. «Запрошуємо всіх бажаючих відвідати Чемпіонат з багатоборства



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З 9 по 11 травня у місті проведуть XXІ чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців.

В змаганнях планують взяти участь 27 команд, серед яких делегації з Болгарії, Румунії, Азербайджану, Молдови, Китаю, Білорусії. Також буде команда й з Вінниці, вона, до речі, вперше долучиться до таких змагань. Загалом у чемпіонаті візьмуть участь близько 150 людей.

«Запрошуємо всіх бажаючих відвідати Чемпіонат з багатоборства тілоохоронців, який проходить за підтримки Вінницької міської ради. Це цікаві змагання, які проводяться досить рідко, а у вінничан та гостей міста є можливість протягом кількох днів побувати на заходах на різних майданчиках та познайомитись з таким видом турнірів. Також хочемо попередити вінничан, щоб вони не хвилювались коли бачитимуть змагання, а розуміли, що це просто заходи в рамках Чемпіонату», – каже заступник міського голови Галина Якубович. Читайте також Лужний і Ковалець – тренери, а трьох уже немає в живих. Як склалися долі учасників першого матчу збірної України Сьогодні, 15:43

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«У змаганнях беруть участь військовослужбовці та представники майже всіх правоохоронних структур України. А також – іноземні команди – державні служби охорони перших осіб держав Молдови, Азейбарджану, Білорусії, Румунії і Болгарії. Чемпіонат буде цікавим для вінничан, вони зможуть побачити змагання з кульової стрільби, пішого супроводу під час охорони особи, рукопашного бою, подолання смуги перешкод на автомобілях тощо. Серед 27 команд буде одна жіноча. Іноземні делегації матимуть можливість ближче познайомитись з Вінницею – чудовим, чистим, красивим та світлим містом», – зазначив заступник начальника Управління державної охорони України, генерал-майор Олександр Іванчук.

Відкриття змагань та показові виступи відбудуться 9 травня на площі В.Стуса (Хмельницьке шосе,7) з 14:00 до 15:30. Потім на цій локації з 15:30 до 16:30 учасники чемпіонату виконуватимуть прийоми захисту під час пішого супроводу.

З 16:30 до 17:00 всі бажаючі зможуть побачити виконання прийомів рукопашного бою. А з 17:00 до 18:00 на площі В.Стуса виступатимуть майстри мистецтв. Також 9 травня з 8:30 до 10:00 на стадіоні Центрального міського парку відбудеться змагання з надання медичної допомоги та евакуації осіб.

10 травня чемпіонат продовжиться на полігоні Нацгвардії України (с. Тютьки, Вінницького району). Тут, з 9:00 до 16:00 проходитимуть змагання зі стрільби: під час пішого супроводу, з різних положень, з автомобіля.

11 травня о 8:00 на території паркувального майданчика «Епіцентру» розпочнеться змагання з подолання смуги перешкод на автомобілі. Потім, з 14:00 до 17:00 у Центральному міському парку учасники чемпіонату змагатимуться у пошуку «вибухових» пристроїв в автомобілі.