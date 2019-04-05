У Вінниці відбудеться виставка кераміки Михайла Діденка



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Персональна виставка гончарного мистецтва Михайла Діденка відбудеться 5-го квітня о 14.00 в світлиці Вінницького обласного центру народної творчості

Михайло Діденко займається керамікою близько 15 років, розпочав заняття в дитячій студії при Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва, але професійної освіти в галузі кераміки не має.

Майстер пояснює, що термін «подільський орнамент» є не зовсім коректним, оскільки в народній культурі практично не має двох однакових речей.

«А ще, враховуючи зразки орнаментів від Трипілля до початку 20 століття (кераміка, вишивка, писанка, килимарство), виходить велике розмаїття, але його об’єднує етнічний дух, базові символи: землі, води, життя, сосонки, що безкінечно в’ється… Тому важливо наслідувати дух, а не форму».

На цій виставці будуть представлені миски, які технологічно виготовлені і розписані дуже близько до трипільських та мисок Шаргорода кінця 19 – початку 20 століття.

«Глина дуже благодатний матеріал, робота з нею приємна і не така брудна як здається. Вона пластична, любить щоб її гладили дає можливість відчути себе скульптором при формуванні осмисленої форми. А робота за гончарним колом- надзвичайно захоплива», – додає Михайло та запрошує всіх охочих на виставку. Виставка триватиме лише один день.

Джерело: VЕЖА