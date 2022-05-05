Дизайнер створив проєкт меморіалу в Ірпені (фото)

Автор пропонує збудувати новий міст поруч з підірваним

Комплекс пропонується збудувати із фрагментом мосту та скульптурами людей

Український дизайнер Іван Огієнко створив проєкт можливого майбутнього меморіального комплексу в Ірпені. Дизайнер опублікував зображення в своєму Instagram.

«Меморіальній комплекс мосту в Ірпінь. Концепція полягає у збереженні частини старого мосту та відбудові поряд нового», – підписав малюнки Огієнко.

За його ідеєю, новий міст варто збудувати поруч з підірваним мостом, а під частиною старого, яка збереглася, встановити скульптури людей, які, евакуюючись, ховалися там під час обстрілів Київщини російськими окупантами.

Навпроти вцілілої частини мосту, перетвореної на меморіал, дизайнер пропонує облаштувати набережну, з якої можна буде дивитися на пам’ятник.

Нагадаємо, у середині березня стало відомо, що на нараді з питань відновлення житлової інфраструктури президенту України презентували проєкт меморіального комплексу, який розповість історію мосту у селі Романівка, що з'єднує Бучу та Ірпінь з Києвом.

За задумом авторів проєкту, відвідувачі меморіалу зможуть поринути в атмосферу, яка панувала під час евакуації у цьому місці.

Раніше вже повідомлялося, що на Київщині постане меморіал, який нагадуватиме про закатованих українців.

Читайте також: