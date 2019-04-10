У Вінниці визначили переможців конкурсу «Кришталева нота»



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В цьому році у конкурсі юних виконавців «Кришталева нота» взяло участь понад сто п’ятдесят вінничан.

Юні талановиті вінничани демонстрували свої вміння грати на різних музичних інструментах, а також вокальні здібності.

Загальноміський конкурс юних виконавців «Кришталева нота» проходить у Вінниці з 2008 року. Його метою є підтримка обдарованих дітей, підвищення їхньої професійної майстерності, популяризація музичних творів української та зарубіжної класики, сучасних композиторів тощо.

Цього року ансамбль ударних інструментів учнів молодших класів «Фієста» (ВДМШ№2) зайняв перше місце у молодшій віковій категорії. Друге місце дісталося ансамблю «Міляресолька» (ВДМШ№2). Ансамбль бандуристів із Вінницької школи мистецтв посів третє місце.

У старшій віковій категорію журі визначило двох переможців: зразковий ансамбль скрипалів «Елегія» ( ВДМШ№2) та зразковий ансамбль скрипалів старших класів (ВДМШ №1). Друге місце дісталося ансамблю бандуристів «Дивоцвіт» (ВДМШ №1). А третє посів зразковий ансамбль домристів «Дзвінкі струни» (ВДМШ№2).