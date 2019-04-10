  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці визначили переможців конкурсу «Кришталева нота»

    • Розсилка
    У Вінниці визначили переможців конкурсу «Кришталева нота»

    В цьому році у конкурсі юних виконавців «Кришталева нота» взяло участь понад сто п’ятдесят вінничан.

    Юні талановиті вінничани демонстрували свої вміння грати на різних музичних інструментах, а також вокальні здібності. 
    Загальноміський конкурс юних виконавців «Кришталева нота» проходить у Вінниці з 2008 року. Його метою є підтримка обдарованих дітей, підвищення їхньої професійної майстерності, популяризація музичних творів української та зарубіжної класики, сучасних композиторів тощо. 
    Цього року ансамбль ударних інструментів учнів молодших класів «Фієста» (ВДМШ№2) зайняв перше місце у молодшій віковій категорії. Друге місце дісталося  ансамблю «Міляресолька» (ВДМШ№2).  Ансамбль бандуристів із Вінницької школи мистецтв  посів третє місце. 
    У старшій віковій категорію журі визначило двох переможців: зразковий ансамбль скрипалів «Елегія» ( ВДМШ№2) та зразковий ансамбль скрипалів старших класів (ВДМШ №1). Друге місце дісталося ансамблю бандуристів «Дивоцвіт» (ВДМШ №1). А третє посів зразковий ансамбль домристів «Дзвінкі струни» (ВДМШ№2).
    Читайте також
    конкурс Вінниця культура вінничани
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ