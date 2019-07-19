У Вінниці влаштують авіашоу та футбольний турнір за участі бійців НАТО



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27 липня вже вп’яте відбудеться «Кубок Героїв спецназу» – турнір з футболу, в якому традиційно беруть участь військовослужбовці

Як повідомили сьогодні, 19 липня, під час прес-конференції організатори змагань, цього разу також запрошені збірна сил спецоперацій країн-членів НАТО, Національна збірна України «Ветеран» та почесні гості.

Зокрема Анатолій Слівінський (голова правління ГС «Всеукраїнського об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО» та головний організатор турніру) зазначив, що турнір було започатковано ще у 2015 році й тоді його метою було більше психологічне розвантаження бійців.

«З кожним роком потім вони (бійці – авт.) дзвонили і казали: давайте ще, давайте ще. І отак ми «дотягнули до ювілейного, п’ятого року, – каже Слівінський. – Але ми ювілейний рік захотілося зробити масштабнішим та цікавішим. І от ми запросили такі команди, вірніше вони самі запропонували приїхати – команда в складі ССО наших гратиме з представниками НАТО: з Англії, Канади, США та Литви. Запросили й командувача ССО генерал-лейтенанта Ігоря Луньова».

Також відомо, що на захід планує прибути й очільник МЗС Павло Клімкін.

Відомо, що подія розпочнеться ще 26 липня. Тоді на Центральному міському стадіоні (колишній Локомотив) з 10:00 та до 18:00 триватимуть змагання між п’ятьма командами, з яких будуть обрані дві найкращі. Саме вони й змагатимуться за Кубок у фіналі наступного дня, 27 липня.

Учасники турніру: 73-й морський центр спеціальних операцій («Морські котики») з Очакова, 3-й полк спеціального призначення з Кропивницького, 8-й окремий полк спеціального призначення з Хмельницького та 142-й центр ССО з Бердичева, а також команда Штабу ССО (в складі команди гратимуть і представники НАТО).

Другий та основний день турніру, 27 липня, розпочнеться о 10:00 з авіашоу. Заплановано, що в його рамках будуть показові виступи спецпризначенців у повній екіпіровці: висадка з вертольоту та стрибки з парашутом з приземленням на Центральний міський стадіон.

«Також відбудеться виставка зброї – найсучаснішої зброї Збройних Сил України, – каже Анатолій Слівінський. – А потім буде матч, фінал турніру, в якому між собою змагатимуться дві команди, що будуть визначені за результатами попереднього дня.

За словами Слівінського, далі, вже поза рамками турніру, відбудеться товариський матч між з футболу між національною збірною України «Ветеран» та збірною сил спеціальних операцій країн-членів НАТО».

Сергій Краєвський, голова комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради (ВМР вдруге є співорганізатором турніру), підкреслив, що те, що на турнір вперше приїде збірна команда НАТО – вже непересічна подія. До того ж, за словами Краєвського, важливим є й те, що на турнір запрошені ветерани українського футболу. Також чиновник зазначив, що й висадку парашутистів на центральний міський стадіон теж не можна назвати звичним явищем.

«Востаннє на центральний міський стадіон парашутисти приземлялись ще десь на початку 70-х років, і ось це знову буде, – сказав Краєвський. – Також от я особисто наживо не бачив, як спецпризначенці спускаються на канатах з вертольотів. Тому запрошуємо всіх поглянути на це».

Як зазначив Роман Семчук, заступник голови комітету по фізичній культурі та спорту ВМР, після турніру, вже 28 липня, заплановано заходи з вшанування загиблих українських військовослужбовців. О 10:00 на Європейській площі зберуться всі спецпризначенці, які були залучені під час турніру. Бійці покладуть квіти до пам’ятних знаків, а згодом вирушать разом із військовим оркестром по правій проїжджій частині вулиці Соборної до площі Василя Стуса.

Адреса Центрального міського стадіону: вулиця В. Винниченка, 13. Вхід на подію вільний.

Джерело: VЕЖА