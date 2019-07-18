На Рівненщині голову райдержадміністрації піймали на хабарі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В разі доведення вини посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 12 років із конфіскацією майна

Посадовець не мав права надавати землю в оренду, адже з січня 2019 року це не входить до повноважень райдержадміністрацій

Голову Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області затримали під час отримання 110 тисяч доларів хабаря.

Про це 18 липня повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань

За попередньою інформацією, у 2018-2019 роках посадовець сприяв набуттю підконтрольному йому приватному підприємству права оренди земельних ділянок на території Сновидовицької та Біловізької сільських рад, а згодом посадовець запевнив підприємця в тому, що надання права оренди на ділянки площею 486 га можливе лише за умови передачі йому коштів у сумі 300 тисяч доларів.

«Внаслідок зловживання довірою підприємця, посадовець заволодів грошовими коштами в сумі 110 тисяч доларів. Посадовець не мав права надавати землю в оренду, адже з січня 2019 року це не входить до повноважень райдержадміністрацій», - заявили в ДБР.

Голову Рокитнівської РДА було затримано під час отримання другої частини коштів в сумі 100 тисяч доларів в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В разі доведення вини посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 12 років із конфіскацією майна.