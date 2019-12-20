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    У Львові до військових завітав «Святий Миколай» на БТРі

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    У Львові до військових завітав &laquo;Святий Миколай&raquo; на БТРі - У Львові до військових завітав «Святий Миколай» на БТРі
    У Львові до військових завітав «Святий Миколай» на БТРі

    Чоловік у костюмі Миколая приїхав на БТРі до десантників, щоб привітати їх зі створенням бригади

    У Львові в день Святого Миколая відбулися заходи до 40-річчя від дня створення 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

    Чоловік у костюмі Миколая приїхав на БТРі до десантників, щоб привітати їх зі створенням бригади, а також їхніх дітей і запрошених школярів подарунками.

    У 80-й десантно-штурмовій бригаді влаштували День відкритих дверей — відбулись показові виступи військовослужбовців.

    «Всі покоління, які пройшли через горнило цієї бригади показали себе дуже гарно. Бригада з 1992 року служить українському народові, захищає його. Завжди бригада була першою. У ніч з 12 на 13 квітня 2014 року саме 3-тя десантно-штурмова рота здійснила героїчний марш по території, які займали незаконні збройні формування від Луганська до Слов’янська, проводили розвідку», — заявив перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, назвавши бригаду «взірцем для особового складу ЗСУ».

    Окрема десантно-штурмова бригада (початкова назва 80 парашутно-десантний полк) сформована у 1955 році. Перше місце дислокації полку — Гайджунай. У 1960 році полк передислокували в Баку, а з 1979 року військова частина була передислокована на Львівщину, у місто Хирів і відтоді святкує 19 грудня День частини.

    Десантники від 2014 року брали участь у звільненні Слов’янська, виконували бойові завдання у Георгіївці, Хрящуватому, Новосвітлівці, Красному, Круглику, Переможному, обороні Луганського аеропорту і боях за Донецький аеропорт.

    Джерело: Радіо Свобода

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