У «Вінницямісьтеплоенерго» розповіли, коли відключать тепло у багатоповерхівках міста



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Вінничанам нагадують про розрахунки за надані послуги

Відключення опалення в багатоквартирних будинках, дитячих садах та лікарнях, які підключені до системи централізованого опалення у Вінниці розпочнеться не раніше, як середня температура зовнішнього повітря протягом трьох діб поспіль буде не нижча +8°C.

Про це розповіли у прес-службі комунального підприємства «Вінницяміськтеплоенерго». Щоправда, остаточне рішення про завершення опалювального сезону у Вінниці має прийняти міська рада. Наразі його немає, не відомо і точної дати відключення опалення в квартирах вінничан.

«Як тільки буде рішення – наше підприємство завершить опалювальний сезон від тієї дати, яка буде зазначена в прийнятому рішенні», - зазначили у «Вінницяміськтеплоенерго».

Водночас, на підприємстві нагадали вінничанам, щоб ті не забули розрахуватися вже за надані послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

«Заборгованість споживачів станом на початок квітня - 110 мільйонів гривень (це без нарахувань за березень). Якщо на Вашому особовому рахунку накопичився борг, закликаємо негайно погасити його. Особливо наголошуємо на цьому тим, хто отримує монетизовану субсидію. Якщо у Вас є прострочений борг більше ніж на місяць, субсидію у Вас заберуть (відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 62)», - повідомили у «Вінницямісьтеплоенерго».

Джерело: naparise.com