Вінничанин привіз «золото» з чемпіонату України з легкої атлетики
Андрій Краковецький виборов перше місце на дистанції 3 км
У м. Суми відбувся чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед дорослих та молоді. У змаганнях взяло участь 513 спортсменів з 24 областей та команди Туреччини і Киргизстану.
Вінницю представляли спортсмени з міської дитячо-юнацької спортивної школи №1. Вінничанин Андрій Краковецький посів перше місце (біг 3000 м.).
У МДЮСШ №1 можна займатись легкою атлетикою, художньою гімнастикою, хокеєм на траві і настільним тенісом.