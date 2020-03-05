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    Вінничанин привіз «золото» з чемпіонату України з легкої атлетики

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    Вінничанин привіз «золото» з чемпіонату України з легкої атлетики

    Андрій Краковецький виборов перше місце на дистанції 3 км

    У м. Суми відбувся чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед дорослих та молоді. У змаганнях взяло участь 513 спортсменів з 24 областей та команди Туреччини і Киргизстану.

    Вінницю представляли спортсмени з міської дитячо-юнацької спортивної школи №1. Вінничанин Андрій Краковецький посів перше місце (біг 3000 м.).

    У МДЮСШ №1 можна займатись легкою атлетикою, художньою гімнастикою, хокеєм на траві і настільним тенісом.

    спорт чемпіонат України вінничани
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