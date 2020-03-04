Олімпіонік може очолити відроджене Міністерство спорту

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Вадим Гутцайт в очікуванні змін Особистий архів олімпіоніка

Україньский уряд на порозі великих змін, але знову все якось криво

По інтернету гуляє копія заяви прем’єра Гончарука на звільнення, чутки про це почали ширитись ще минулого тижня. Нині вони отримали обриси.

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Одразу декілька джерел різного ступіня поінформованості та зашкваренності повідомляють про те, що приберуть не лише Гончарука. Зміни в уряді торкнуться й інших.

Зокрема, впевнено наголошується, що буде відновлено міністерство спорту. Ба більше - його очолить олімпійський чемпіон - славетний фехтувальний геній Вадим Маркович Гутцайт.

Він дуже хотів мініструвати ще влітку, але тоді вибір пав на пана Бородянського - колишьного продюсера каналів Пінчука, який нічого не знав про спорт.

Втім, Бородянський свою помилку виправив - у результаті чого було сворено Державне агентство с питань спорту. Його очолив голова федерації карате Сергій Левчук. Він якраз нещодавно вийшов у світ і озвучив програмні кроки.

Що він буде робить, коли Рада призначить нового міністра ті відновить міністерство, яке фактично дублює агенції каратиста Левчука - невідомо.

Що ж до Гутцайта, то нині він отаборився в КМДА, де опікується проблемами спорту й паралельно підвищує кваліфікацію для майбутнього уряду. Чи стане він міністром - стане відомо незабаром.

Ну, а поки цього не сталось - на підтримку Гутцайта вже висловились легенди спорту - зокрема Ольга Харлан.