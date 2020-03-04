В Україні на папері відновлено Міністерство спорту шляхом обрання міністра у пакеті



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Вадим Гутцайт: новий міністр спорту у колі друзів

Бородянський - все, Гутцайт - у пакеті

В середу, 4 березня, Україна отримала нового очільника Кабміну

Ним став колишній співробітник власника Шахтаря Ріната Ахметова - Денис Шмигаль.

Пан Шмигаль дякує за довіру

291 голос зробив пана Шмигаля повноважним, але питання з кандидатурами міністрів ще кілька годин лишалось відкритим.

Міністр культури… та спорту Володимир Бородянський прибув не екзекуцію Гончарука та його міністрів у стильному червонястому худі й був відправлений в політичний нокаут 353 голосами. Потім було ще одне голосування, але Бородянський вже не був на ньому присутній фізично.

Пан Гончарук йде, пан Бородянський - суне слідом

Питання, чи візьмуть Бородянського в уже уряд Шмигаля - деякий було відркитим. За слухами, ні - й це рішення самого урядовця.

Справа в тому, що його суперміністерство хочуть пошматувати й забрати в експродюсера «Битви екстасенсів» молодь. І спорт. Віддають все то олімпіоніку Вадиму Гутцайту.

Пакет пана Шмигаля

Зазначимо, що Вадим Гутцайт прибув у зал Ради на представлення - сів скоромно скраєчку - біля виходу у парламентській ложі. Весь цей час біля нього нависав пан Сергій Шефір. При представленні Гутцайт отримав від прем'єра дефініцію Спортивна зірка України.

Але депутатка Олександра Устінова з «Голосу» знайшла іншу грань майбутнього урядовця - вона розповіла, що даного Гутцайта свого часу вигнали зі списків «Слуги народу», як зашквареного персонажа, що веде бізнес с Росією.

Голосування за нових міністрів відбувалось пакетно, а Гутцайт у пакеті був. Депутати за даний пакет проголосували - 277 ЗА - й таким чином призначили Вадима Марковича на уряд, якого фізично нема.

Тому чекаємо у найближчий час наступних пояснень:

що робить з Бородянським?

куди подіть голову новоствореного Державного агенства спорту Левчука?

як бути з бізнесом в Росії пана Гутцайта та рештою кримінальних проваджень, де він є фігурантом?

Частково на перше питання відповів пан Шмигаль, коли заявив, що в його уряді є чотири вакансії, тобто маємо наразі розвал суперміністерства й призначення нового міністра просто культури. Спортом же ж займеться пан Гутцайт Після голосування він склав присягу і вже є повноважним.