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    В Україні на папері відновлено Міністерство спорту шляхом обрання міністра у пакеті

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    Вадим Гутцайт: новий міністр спорту у колі друзів - В Україні на папері відновлено Міністерство спорту шляхом обрання міністра у пакеті
    Вадим Гутцайт: новий міністр спорту у колі друзів

    Бородянський - все, Гутцайт - у пакеті

    В середу, 4 березня, Україна отримала нового очільника Кабміну

    Ним став колишній співробітник власника Шахтаря Ріната Ахметова - Денис Шмигаль.

    photo_2020-03-04_18-38-36Пан Шмигаль дякує за довіру

    291 голос зробив пана Шмигаля повноважним, але питання з кандидатурами міністрів ще кілька годин лишалось відкритим.

    Міністр культури… та спорту Володимир Бородянський прибув не екзекуцію Гончарука та його міністрів у стильному червонястому худі й був відправлений в політичний нокаут 353 голосами. Потім було ще одне голосування, але Бородянський вже не був на ньому присутній фізично.

    photo_2020-03-04_17-02-41Пан Гончарук йде, пан Бородянський - суне слідом

    Питання, чи візьмуть Бородянського в уже уряд Шмигаля - деякий було відркитим. За слухами, ні - й це рішення самого урядовця.

    Справа в тому, що його суперміністерство хочуть пошматувати й забрати в експродюсера «Битви екстасенсів» молодь. І спорт. Віддають все то олімпіоніку Вадиму Гутцайту.

    photo_2020-03-04_18-42-07Пакет пана Шмигаля

    Зазначимо, що Вадим Гутцайт прибув у зал Ради на представлення - сів скоромно скраєчку - біля виходу у парламентській ложі. Весь цей час біля нього нависав пан Сергій Шефір. При представленні Гутцайт отримав від прем'єра дефініцію Спортивна зірка України.

    Але депутатка Олександра Устінова з «Голосу» знайшла іншу грань майбутнього урядовця - вона розповіла, що даного Гутцайта свого часу вигнали зі списків «Слуги народу», як зашквареного персонажа, що веде бізнес с Росією.

    Голосування за нових міністрів відбувалось пакетно, а Гутцайт у пакеті був. Депутати за даний пакет проголосували - 277 ЗА - й таким чином призначили Вадима Марковича на уряд, якого фізично нема.

    Тому чекаємо у найближчий час наступних пояснень:

    Частково на перше питання відповів пан Шмигаль, коли заявив, що в його уряді є чотири вакансії, тобто маємо наразі розвал суперміністерства й призначення нового міністра просто культури. Спортом же ж займеться пан Гутцайт Після голосування він склав присягу і вже є повноважним.

    спорт Мінкульт Министерство культуры, молодежи и спорта Вадим Гутцайт Денис Шмигаль Володимир Бородянський Сергій Левчук
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