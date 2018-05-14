Вінницькі лісники хочуть купити кросовер за понад мільйон гривень

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1 млн 230 тис. планують заплатити лісники на Вінниччині

Державне підприємство «Вінницький лісгосп» на травень запланувало без аукціону закупити кросовер Škoda Kodiaq орієнтовною вартістю 1 230 000 гривень. Така інформація міститься на офіційному порталі ProZorro, передає Радіо Свобода.

Закупівля має відбутися за так званою «переговорною процедурою», яка проводиться без конкурсних торгів.

На сайті офіційного дистриб’ютора автомобілів Škoda в Україні зазначено, що модель Škoda Kodiaq «володіє потужним дизайном, просторим салоном, чудовою функціональністю, сучасними системами допомоги водієві і передовими рішеннями зв’язку» і загалом «справляє сильне враження».

Державне підприємство «Вінницький лісгосп» займається розвитком лісової інфраструктури, організацією мисливства та лісозаготівлею і підпорядковане Державному агентству лісових ресурсів України.

Минулого року вінницькі дорожники замовили джип Mitsubishi Pajero Sport за мільйон гривень.