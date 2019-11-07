Стрілка, який відкрив вогонь по сусідах, хоче взяти на поруки Федерація тхеквондо



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48-річний киянин здійснив 2 постріли з мисливського карабіна в одного з мешканців будинку Фото: скріншот відео

За даними мешканців будинку, для підозрюваного роблять довідку, що він був в АТО

Жителя Києва, який під час конфлікту з сусідами у будинку на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі відкрив стрілянину та поранив людину, хоче взяти на поруки Федерація тхеквондо.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook мешканка славнозвісного будинку, журналістка Світлана Панюшкіна.

«Беруть на поруки нашого стрілка. Виступає за це Федерація тхеквондо. Роблять довідку заднім числом, що він благодіяч і був в АТО», - написала вона.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві на вулиці Чаадаєва із вогнепальної зброї було поранено адвоката. Він отримав поранення у стегно і був госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги.

Згодом стало відомо, що стрілянину влаштував мешканець будинку, що багато років не платить за комунальні послуги і через якого будинок не підключили до опалення.

У мережі з'явилося відео моменту стрілянини у будинку:

Поранений адвокат зараз у лікарні, він у свідомості, загрози життю немає. Для нього ведеться пошук донорів крові.

Чоловіку, що відкрив стрілянину, оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.



