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    Стрілка, який відкрив вогонь по сусідах, хоче взяти на поруки Федерація тхеквондо

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    48-річний киянин&nbsp;<span>здійснив 2 постріли з мисливського карабіна в одного з мешканців будинку</span> - Стрілка, який відкрив вогонь по сусідах, хоче взяти на поруки Федерація тхеквондо
    48-річний киянин здійснив 2 постріли з мисливського карабіна в одного з мешканців будинку
    Фото: скріншот відео

    За даними мешканців будинку, для підозрюваного роблять довідку, що він був в АТО

    Жителя Києва, який під час конфлікту з сусідами у будинку на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі  відкрив стрілянину та поранив людину, хоче взяти на поруки Федерація тхеквондо.

    Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook мешканка славнозвісного будинку, журналістка Світлана Панюшкіна.

    «Беруть на поруки нашого стрілка. Виступає за це Федерація тхеквондо. Роблять довідку заднім числом, що він благодіяч і був в АТО», - написала вона.

    Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві на вулиці Чаадаєва із вогнепальної зброї було поранено адвоката. Він отримав поранення у стегно і був госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги.

    Згодом стало відомо, що стрілянину влаштував мешканець будинку, що багато років не платить за комунальні послуги і через якого будинок не підключили до опалення.

    У мережі з'явилося відео моменту стрілянини у будинку:

    Поранений адвокат зараз у лікарні, він у свідомості, загрози життю немає. Для нього ведеться пошук донорів крові.

    Чоловіку, що відкрив стрілянину, оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування триває.


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