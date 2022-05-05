Вінниця прибрала з вулиць символи колоніального минулого (фото)

В Україні триває демонтаж пам’ятників, меморіальних табличок та інших артефактів радянських часів

З вінницьких вулиць та будинків зникло нагадування про колоніальне минуле України. Так, на Європейській площі був демонтований «Меморіал борців за радянську владу, загиблих у роки Громадянської та Великої Вітчизняної війни». Про демонтаж повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«45 років він був символом насадження радянської влади. Час повертати історичну правду, нашу ідентичність і шанувати наших героїв – усіх часів», – заявив мер Вінниці, нагадавши, що окупанти намагаються повернути радянсько-імперську ідеологію у тимчасово захоплених українських містах.

Громадська організація «Основа Майбутнього. Вінниця» на Facebook-сторінці зазначила, що комуністичний монумент був демонтований у ніч з 4 на 5 травня.

Крім артефактів, які прославляли комуністичну ідеологію та Радянський Союз, у Вінниці була демонтована і меморіальна дошка російському імперському поету Олександру Пушкіну, який не має відношення до міста, а його творчість прославляла імперські амбіції та загарбницькі війни Росії. Про демонтаж повідомив на Facebook активіст Вадим Поздняков.

Крім того, вінницькі вулиця, провулок та тупик, названі на честь російського радянського поета Володимира Маяковського, були рішенням міської ради перейменовані на честь битви на Синіх Водах (у цій битві русинсько-литвинське військо 1362 року перемогло тимчасових окупантів українського Поділля, трьох ординських князів – ред.). Усі ці топографічні об’єкти носитимуть назву «Синьоводська(-ий)».

Нагадаємо, що пам’ятники Пушкіну нещодавно демонтували в Ужгороді та інших містах Закарпаття.