  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Іллєнко
рус
    Думки вголос

    Пушкіністи, а ви Пушкіна читали?

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чому ці пам&rsquo;ятники стоять в Україні? - Пушкіністи, а ви Пушкіна читали?
    Чому ці пам’ятники стоять в Україні?

    «На взятіє Варшави» – це оспівування кривавого придушення національно-визвольного повстання

    Питання до пушкіністів – а ви Пушкіна читали? Тільки чесно?

    «Полтаву» читали?

    Це ода царизму, русскому оружию, деспоту та українофобу Петру І. Це отруйний, цинічний наклеп на гетьмана Мазепу, який посмів кинути виклик тиранії (Пушкін на це не був здатен ніколи) і тим більше захотів незалежнсті України (найбільший смертний гріх).

    «На взятіє Варшави» читали? Це військова пропаганда у віршах, оспівування кривавого придушення національно-визвольного повстання.

    «Клеветникам Росії» читали? Це просто короткий пересказ «вєстєй нєдєлі з Дмітрієм Кісільовим».

    І тепер ще одне питання – а чому ці пам’ятники стоять в Україні? Тільки чесно. Це данина світовій культурі (ні, бо Пушкін цікавий лише для русского міра), чи мітки, поставлені окупантом як символ своєї культурної та політичної гегемонії?

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти історія пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Любка
    Андрій Любка

    Український письменник

    Віталій Кулик
    Віталій Кулик

    Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

    Дмитро Снєгирьов
    Дмитро Снєгирьов

    Співголова громадської ініціативи «Права справа»

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Віталій Шапран
    Віталій Шапран

    економічний експерт

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пушкіністи, а ви Пушкіна читали?