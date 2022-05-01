Пушкіністи, а ви Пушкіна читали?

Чому ці пам’ятники стоять в Україні?

«На взятіє Варшави» – це оспівування кривавого придушення національно-визвольного повстання

Питання до пушкіністів – а ви Пушкіна читали? Тільки чесно?

«Полтаву» читали?

Це ода царизму, русскому оружию, деспоту та українофобу Петру І. Це отруйний, цинічний наклеп на гетьмана Мазепу, який посмів кинути виклик тиранії (Пушкін на це не був здатен ніколи) і тим більше захотів незалежнсті України (найбільший смертний гріх).

«На взятіє Варшави» читали? Це військова пропаганда у віршах, оспівування кривавого придушення національно-визвольного повстання.

«Клеветникам Росії» читали? Це просто короткий пересказ «вєстєй нєдєлі з Дмітрієм Кісільовим».

І тепер ще одне питання – а чому ці пам’ятники стоять в Україні? Тільки чесно. Це данина світовій культурі (ні, бо Пушкін цікавий лише для русского міра), чи мітки, поставлені окупантом як символ своєї культурної та політичної гегемонії?

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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