За фактом рейдерського захоплення заводу у Вінниці розпочато кримінальне провадження



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Вінницькою місцевою прокуратурою протягом 24 годин усім затриманим особам буде повідомлено про підозру

Правоохоронці затримали 53 учасників незаконного проникнення на територію колишнього Вінницького консервного заводу

Вінницька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво за фактом масових заворушень на території колишнього підприємства «Вінницький консервний завод».

Про це 14 травня повідомляє прес-служба відомства.

«У понеділок, 13 травня, після 20 години, до правоохоронців, від громадян надійшло повідомлення щодо протиправних дій групи осіб у балаклавах та масках, які здійснили проникнення на територію колишнього Вінницького консервного заводу. Виїздом на місце події встановлено, що невідомі особи, застосовуючи фізичну силу та предмети, які використовували як зброю, витіснивши працівників охорони підприємства «Вінницький консервний завод», пошкоджуючи майно вказаного підприємства, проникли на його територію, захопили будівлю заводу, де забарикадувались», - заявили в прокуратурі.

Повідомляється, що у ході проведення слідчих дій, в порядку статті 208 КПК України, затримано 53 учасника даних подій, особи яких встановлено. Під час огляду території підприємства правоохоронцями виявлено та вилучено, серед іншого, димову шашку, балончик сльозоточивого газу «Терен», гільзи, металеві та дерев’яні бити.

«За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 КК України – тобто, організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях, та ч. 2 ст. 342 КК України - опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків», - зазначили в прокуратурі.

Вінницькою місцевою прокуратурою протягом 24 годин усім затриманим особам буде повідомлено про підозру та скеровано до суду клопотання про обрання відносно підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших учасників та організаторів вказаних подій.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 13 травня, у Вінниці близько 300 чоловіків у масках захопили територію колишнього консервного заводу.