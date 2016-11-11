Завод у Вінниці вперше за часи незалежності почав виготовляти техніку для війська

На підприємстві вже розробили «автомайстерні на колесах», призначені для ремонту танків і БТР

На четвертому році війни 45-ий експериментальний механічний завод у Вінниці нарешті почав отримувати військові замовлення від держави. Так, для фронту тут вже розробили «автомайстерні на колесах», призначені для ремонту танків і БТР, а також для зарядки акумуляторних батарей в машинах. Про це повідомляє Вежа. На заводі кажуть



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фото: Вежа

На підприємстві вже розробили «автомайстерні на колесах», призначені для ремонту танків і БТР

На четвертому році війни 45-ий експериментальний механічний завод у Вінниці нарешті почав отримувати військові замовлення від держави. Так, для фронту тут вже розробили «автомайстерні на колесах», призначені для ремонту танків і БТР, а також для зарядки акумуляторних батарей в машинах. Про це повідомляє Вежа.

На заводі кажуть – для їхнього підприємства це був справжній виклик. Адже створення такої майстерні на колесах – це її повний «тюнінг».

Складність полягала ще й в тому, що потрібно було розробити технічну документацію та інструкцію з експлуатації незвичайної машини, – розповідає директор заводу Микола Чумак.

Серед іншого майстерня може одночасно заряджати 36 автомобільних акумуляторних батарей – вона обладнана потужними генераторами та зарядками для акумуляторів. Інженери заводу кажуть: аналогів подібних апаратів в Україні немає.

Цього року завод планує підписати угоду з Міністерством оборони на ремонт техніки: вартість угоди становитиме близько 25 мільйонів гривень.

Окрім майстерень на 45-му також почали виготовляти паливозаправники: це перша техніка, яку створили на підприємстві за роки Незалежності. Міноборони замовило 11 таких цистерн: п’ять вже зробили, до кінця року мають виготовити ще шість.

Паливозаправники об’ємом 12 тисяч літрів створили на базі автомобіля КРАЗ. Така машина має два сучасні вузли подачі пального, тобто можуть одночасно заправляти дві машини. У планах створити подібні заправники і для невеликих літаків та гвинтокрилів.