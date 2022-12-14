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Житель Вінниці збудував власну міні-ГЕС на випадок блекауту (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Житель Вінниці збудував власну міні-ГЕС на випадок блекауту (фото)
ГЕС можна буде використати на освітлення приміщення або заряджання пристроїв
Вінниця.info

На створення установки чоловік витратив близько 10 тис. грн, працював над нею понад п’ять місяців

Іван Верещак, який проживає у багатоповерхівці у Вінниці, побудував невелику гідроелектростанцію на річці Вінничка, яка розташована за 30 метрів від його будинку. Про це повідомляє «Вінниця.info».

Зазначається, що на випадок повного блекауту, електроенергію від цієї ГЕС можна буде використати на освітлення приміщення або накопичувати в автомобільних акумуляторах для заряджання мобільних телефонів, ліхтариків.

Житель Вінниці збудував власну міні-ГЕС на випадок блекауту (фото) фото 1

Невеличке колесо на вузькій річці Вінничка нагадує атракціон чи карусель. Колесо крутиться і виробляє електроенергію. Роботу над створенням міні-ГЕС розпочав винахідник в травні. Механізм зібрав з підручних матеріалів.

«Коли я і моя сім’я поселились у цей будинок біля річки Вінничка в мене відразу виникла думка, що її можна використати, щоб отримати звідси трішки електроенергії. Я з дитинства захоплювався технікою. Мабуть від батька, який любив майструвати. І це моє хобі - робити електричні механізми. Здобув вищу технічну освіту. Я збирав матеріали, дивився в інтернеті як працюють аналогічні ГЕС і вже цього року придумав цей механізм», – розповідає Верещак.

На створення установки чоловік витратив близько 10 тис. грн, працював над нею понад п’ять місяців. Зараз, каже потрібно підібрати та встановити генератор, за допомогою якого буде надалі вироблятися і накопичуватися електроенергія для подальшого використання. 

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Теги: Вінниця блекаут електроенергія

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