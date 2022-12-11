Як не з’їхати з глузду в блекаут? Психолог нагадала українцям про досвід буремних 90-х

«Ми маємо подбати про свій психологічний стан, мінімізувати стихійні переживання»

Українці вже переживали блекаут у кінці 90-х, і витримати це випробування легше в гурті, спілкуючись та вигадуючи різноманітні забави. Про це в інтерв’ю «Главкому» нагадала професорка кафедри теоретичної та практичної психології Львівської політехніки Олена Лещинська.

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«Який вихід? Гуртуватися! Я у той період проживала у гуртожитку. Ми з сусідами збиралися разом і вирішували, до кого «ідемо на свічку». Були якісь розмови, дискусії, забави для дітей – те, що можна робити, коли немає електрики», – зауважила психологиня.

За словами фахівчині, слід подбати про свій психологічний стан, мінімізувати стихійні переживання. Треба, як і раніше, регулярно харчуватися, подумати, з ким із друзів зустрітися, де побути разом. Тобто якось перетворити блекаут на події, які не несуть негативного настрою і не дають відчуття безвиході.

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«Якщо ми говоримо про неприємні емоції, їм треба протиставляти приємні. Коли нам холодно – ми лікуємось теплом, коли нам смутно і самотньо на душі – ми лікуємося спілкуванням та взаємодією з іншими людьми. Можна також подумати, кому гірше у цей момент і допомогти йому», – зауважила Олена Лещинська.

Є такий психологічний лайфхак, нагадує професорка, що будь-яку ситуацію, яка лякає та напружує, треба додумати до кінця: оце добре, оце погано, як буде потім – і врешті-решт ми приходимо до висновку, що нічого, прорвемося.

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