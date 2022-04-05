Казахстан не визнає «Л/ДНР» – глава МЗС

Тлуберді: «На даний момент ми не визнаємо ні Луганську народну республіку, ні Донецьку народну республіку»

Казахстан не визнає сепаратистські утворення «Л/ДНР» на сході України. Про це заявив міністр закордонних справ Мухтар Тлуберді після засідання уряду, передає Vlast.kz.

«На даний момент ми не визнаємо ні Луганську народну республіку, ні Донецьку народну республіку», – сказав міністр, коментуючи заяви першого заступника глави адміністрації президента Казахстану Тимура Сулейманова, сказані ним західному виданню Euractiv.

У березні делегація казахських чиновників відвідала Брюссель, де обговорила економічну співпрацю, геополітичну кризу, війну в Україні, санкції проти Росії та Білорусі та їх наслідки для Казахстану з офіційними особами ЄС. Сулейменов заявив в інтерв'ю Euractiv, що «Казахстан поважає територіальну цілісність України», країна «не визнає і не визнає» ні анексію Криму, ні незалежність сепаратистських утворень «Л/ДНР» на сході України.

Що стосується санкцій, то всі вони, як зазначив чиновник, спрямовані проти Росії Євросоюзом і США.

«Ми до цих санкцій не приєднуємося, але для нас дуже важливими є два моменти. По-перше, щоб не було негативного впливу цих санкцій на розвиток економіки Казахстану, і по-друге, щоб наша територія не використовувалася для обходу цих санкцій», –наголосив він.

Нагадаємо, у Казахстані до тюремного ув’язнення засудили чоловіка, який брав участь у діяльності незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР» на Донбасі.

Раніше Тлуберді заявив, що відправлення в окуповані регіони Донбасу «миротворців» Організації договору про колективну безпеку є неможливим. За словами Тлеуберді, у статуті договору чітко зазначено, що застосування цих військових сил можливе лише на просторі ОДКБ.