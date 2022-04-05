Через війну два райсуди у Запорізькій області не можуть здійснювати правосуддя

Суддям і працівникам апарату суду, котрі перебувають на території, окупованій російськими військами, необхідно уникати переговорів з окупантами

Мантії і нагрудні знаки суддів за можливості необхідно вивезти до суду, якому визначено підсудність

Верховний суд змінив територіальну підсудність судових справ в умовах воєнного стану щодо окремих судів Запорізької області. Про це свідчить розпорядження голови Верховного суду Всеволода Князєва від 4 квітня, яке доступне на ІТ-платформі LIGA360.

Розгляд справ Веселівського районного суду та Розівського районного суду Запорізької області передано Запорізькому районному суду. Вказані два райсуди не можуть здійснювати правосуддя під час війни.

Нагадаємо, що ще 13 березня Верховний суд видав рекомендації судам першої та апеляційної інстанції на випадок захоплення населеного пункту або суду. Зокрема, якщо населений пункт, у якому знаходиться суд, є тимчасово окупованим й немає можливості виїзду з нього, суддям і працівникам апарату суду слід очікувати встановлення евакуаційних коридорів. Також вони можуть покинути населений пункт власним транспортом.

Суддям і працівникам апарату суду, котрі перебувають на території, окупованій російськими військами, необхідно уникати переговорів з окупантами, не погоджуватися на пропозиції співпраці, чекати створення евакуаційних коридорів.

Крім цього, мантії і нагрудні знаки суддів за можливості необхідно вивезти до суду, якому визначено підсудність.