Російські військові, які перейшли на бік України, провели брифінг у Києві (онлайн-трансляція)

Добровольці легіону «Вільна Росія» хочуть воювати за Україну

Сьогодні у Києві проходить брифінг за участю російських військових, які добровільно погодилися воювати за Україну у складі легіону «Вільна Росія».

Минулого тижня стало відомо, що за Україну проти російських окупантів зголосився воювати легіон «Вільна Росія», який було сформовано із роти (понад 100 осіб) армії РФ, що добровільно перейшли на українську сторону. Перші добровольці розпочали індивідуальну попередню підготовку.

Зазначається, що особовий склад легіону під керівництвом інструкторів зі Збройних сил України вивчав особливості роботи шведсько-британської переносної протитанкової керованої ракети малої дальності NLAW (англ. Next Generation Light Anti-tank Weapon – полегшена протитанкова зброя наступного покоління).

Командири підрозділів «Вільної Росії» ознайомилися з оперативною обстановкою на фронтах. Також у легіоні висловили спільне побажання від усіх добровольців провести перший бій проти «ланцюгових собак режиму Путіна – кадировців».

Раніше українська розвідка Міноборони оприлюднила відеозвернення командира цієї роти армії РФ, яка перейшла на бік України, до російських офіцерів. Він зізнався, що 24 лютого разом із підлеглими «зайшов на територію незалежної України, виконуючи злочинний наказ диктатора Путіна».

За його словами, вже 27 лютого за допомогою співробітників СБУ вони перейшли на український бік, щоб «захистити українців від справжніх фашистів». Земляків, військових путінської армії він закликав вступати до лав «Вільної Росії», щоб разом врятувати також власні народ і країну «від приниження та розрухи».