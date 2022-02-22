Казахстан відмовився визнавати фейкові «Л/ДНР»

Очільник МЗС Казахстану вважає неможливим відправлення на Донбас «миротворців» ОДКБ

Міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді заявив, що країна не збирається визнавати фейкові утворення «Л/ДНР», які контролює на сході України Росія.

За словами міністра, сьогодні Радбез країни випрацює офіційну позицію в цьому питанні, повідомляє видання «Інтерфакс».

«Офіційна позиція Казахстану зараз розробляється. Зараз найближчими годинами відбудеться Рада безпеки Казахстану, на якій ми остаточно приймемо офіційну позицію, – сказав Тлеуберді журналістам. – Маю запевнити, що питання про визнання Казахстаном «Луганської та Донецької народних республік» не стоїть. Ми виходимо з основ міжнародного права та основних принципів статуту ООН».

Він також заявив, що відправлення в окуповані регіони Донбасу «миротворців» Організації договору про колективну безпеку є неможливим. За словами Тлеуберді, у статуті договору чітко зазначено, що застосування цих військових сил можливе лише на просторі ОДКБ.

«Практично це неможливо. Для можливого спрямування потрібна, природно, резолюція та відповідний мандат Ради безпеки ООН. Але, як ви знаєте, ООН має свої миротворчі сили і тому в практичній площині це питання не стоїть», – сказав Тлеуберді.

До слова, міністри ЄС готують термінові санкції для Росії: рішення приймуть сьогодні. «Я не можу вдаватися в деталі. Російські війська увійшли на Донбас. Ми вважаємо Донбас частиною України. Я б не сказав, що це повноцінне вторгнення, але російські війська на українській землі», – каже європейський дипломат.

Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав президенту Володимиру Зеленському, що російське вторгнення можливе протягом кількох годин або днів.

Ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Зранку 22 лютого з'явилась інформація, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей. Згодом депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «Л/ДНР».

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