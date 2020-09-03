Протести у Болгарії: силовики затримали понад 120 людей



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Медики інформують, що після сутичок біля парламенту оглянули 60 протестувальників і 30 представників поліції.

Вночі силовики вкотре зруйнували барикади і намети, які протестувальники встановили в центрі болгарської столиці

У столиці Болгарії Софії під час протестів біля будівлі парламенту силовики затримали 126 осіб. Про це повідомляє Balkan Insight у четвер, 3 вересня.

У поліції заявляють, що під час сутичок постраждали 80 правоохоронців.

Медики інформують, що оглянули 60 протестувальників і 30 представників поліції.

«Вночі силовики вкотре зруйнували барикади і намети, які протестувальники встановили в центрі болгарської столиці», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося ще 15 серпня, прем'єр Болгарії закликав змінити Конституцію і заявив про готовність до відставки. «Щойно Національні збори ухвалять рішення про проведення виборів до Великих народних зборів відповідно до ст. 160 Конституції, я піду у відставку з поста глави уряду в той же день», — сказав Бойко Борисов.

Нагадаємо, що учасники мітингу в Болгарії вимагають відставки уряду. Протести почалися після того, як 9 липня силовики провели обшук в адміністрації Радева, який критикував уряд Борисова.

Раніше в Болгарії поліція знесла наметове містечко протестувальників. Знесення наметів відбулося вночі в трьох болгарських містах. У людей було кілька хвилин забрати свої особисті речі, а потім силовики вивезли все вантажівками.