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    У світі

    Протести у Болгарії: силовики затримали понад 120 людей

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    Медики інформують, що після сутичок біля парламенту оглянули 60 протестувальників і 30 представників поліції. - Протести у Болгарії: силовики затримали понад 120 людей
    Медики інформують, що після сутичок біля парламенту оглянули 60 протестувальників і 30 представників поліції.

    Вночі силовики вкотре зруйнували барикади і намети, які протестувальники встановили в центрі болгарської столиці

    У столиці Болгарії Софії під час протестів біля будівлі парламенту силовики затримали 126 осіб. Про це повідомляє Balkan Insight у четвер, 3 вересня.

    У поліції заявляють, що під час сутичок постраждали 80 правоохоронців.

    Медики інформують, що оглянули 60 протестувальників і 30 представників поліції.

    «Вночі силовики вкотре зруйнували барикади і намети, які протестувальники встановили в центрі болгарської столиці», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося ще 15 серпня, прем'єр Болгарії закликав змінити Конституцію і заявив про готовність до відставки. «Щойно Національні збори ухвалять рішення про проведення виборів до Великих народних зборів відповідно до ст. 160 Конституції, я піду у відставку з поста глави уряду в той же день», — сказав Бойко Борисов.

    Нагадаємо, що учасники мітингу в Болгарії вимагають відставки уряду. Протести почалися після того, як 9 липня силовики провели обшук в адміністрації Радева, який критикував уряд Борисова.

    Раніше в Болгарії поліція знесла наметове містечко протестувальників. Знесення наметів відбулося вночі в трьох болгарських містах. У людей було кілька хвилин забрати свої особисті речі, а потім силовики вивезли все вантажівками.

    обшук протест Болгарія поліція уряд
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