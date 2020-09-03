Протест на чолі з Поляковою. Список вимог артистів, які зібрались під урядом



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Українська музична профспілка провела мітинг проти дискримінації концертно-музичної індустрії

Сьогодні, 3 вересня, представники українського шоу-бізнесу провели мирний мітинг під Кабміном. Акція була організована Всеукраїнською профспілкою працівників музичної індустрії на знак протесту проти дискримінації концертних організаторів з боку Уряду та вибіркового підходу до проведення подій.

Члени профспілки вимагають від влади не допустити повного занепаду індустрії, долучитися до діалогу з представниками сфери й спільними зусиллями створити план виходу з кризи. Активісти обурені вибірковими обмежувальними заходами з боку Уряду, які, за їхніми словами, ставлять одних організаторів концертів в більш привілейоване становище у порівнянні з іншими. Тож закликають владу надати всім представникам музичної індустрії рівні права й можливості.

У зв’язку з продовженням карантину уряд заборонив проведення концертів у закладах, для яких їх організація не є основним видом діяльності. Однак, члени профспілки наголошують на тому, що таке рішення остаточно зруйнує українську музичну індустрію й додають: постанова Кабміну є порушенням Конституції України.

Напередодні акції представники профспілки оприлюднили відкрите звернення до Прем’єр-Міністра та Президента України:

«З початку березня 2020 року музична індустрія зупинена на вимушений простій через пандемію COVID-19 та введення карантину. В літній період Урядом було дозволено проведення концертів з цілою низкою обмежувальних заходів для організаторів, яких більшість з нас системно і послідовно дотримувались. Долаючи всі складнощі, утримуючи наші колективи, ми сподівались, що й Уряд працюватиме для збереження музичної індустрії. Що будуть розроблені рівні умови проведення концертів та впроваджені компенсаторні механізми для допомоги тим, хто не в силах здолати карантинні обмеження. Але цього не відбувається», — наголошується у зверненні.

Основні вимоги Української музичної профспілки до представників влади:

Скасувати постанови Кабінету Міністрів України №641 від 22.07.2020 р. (внесеного Постановою від 26.08.2020 р.), дія якого забороняє проведення концертів (крім тих, які проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності), роботу розважальних закладів (нічних клубів) з мотивів невідповідності Конституції України. І розробити спільно з представниками музичної індустрії справедливі умови роботи в умовах карантину. Створити робочу групу за участю представників музичної індустрії і представників Міністерства охорони здоров’я, Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства внутрішніх справ для розробки плану дій виходу з кризи.

Ініціативу Української музичної профспілки масово підтримали зірки та діячі сфери. Першою, хто закликав долучитися до мітингу стала співачка Оля Полякова. У соцмережах українських артистів також набирає оберти флешмоб на підтримку мітингу під назвою #НасНеЧують. До нього долучилися alyona alyona, гурт YUKO, репер Freel та інші зірки.

В рамках мітингу з промовами виступили члени правління Української музичної профспілки: продюсер Михайло Ясинський, юристка Ганна Степаненко та Оля Полякова. До них приєдналися співачка Alina Pash, засновник компанії Virus Music та очільник тікетинг-сервісу concert.ua Дмитро Феліксов, а також представник нічних клубів та розважальних закладів Антон Некрасов і представник сфери туризму Антон Тараненко.

11 серпня було зареєстровано Українську Музичну Профспілку. Представники локальної музичної індустрії об’єдналися з метою створення сучасного законодавства, інвестиційного клімату та релевантної податкової політики для всіх діячів сфери, а також захисту їхніх інтересів та поліпшення умов праці.