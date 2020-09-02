Москва звинуватила Україну в перекиданні до Білорусі сотень екстремістів



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Російський міністр стверджує, що Москва і Мінськ готові твердо відповідати на спроби «відірвати Білорусь від Росії».

Російський міністр закордонних справ заявив про 200 українських екстремістів, підготовлених для участі в білоруських подіях

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в перекиданні у Білорусь сотень екстремістів для дестабілізації ситуації в країні. Про це повідомляє РІА Новини.

Лавров запевнив, що у Росії є підтверджена інформація, що діяльність з дестабілізації ситуації в Білорусії ведеться з території України. Зокрема, є дані приблизно про 200 екстремістів, підготовлених для участі в білоруських подіях і вони знаходяться в республіці.

Російський міністр стверджує, що Москва і Мінськ готові твердо відповідати на спроби «відірвати Білорусь від Росії».

Водночас Лавров висловив стурбованість тим, що деякі російські журналісти були затримані в Білорусі під час акцій протесту 1 вересня.

Російський урядовець наголосив, що деякі затримання були «не акуратними».

Як повідомлялося, білоруські силовики затримали журналістів на студентському протесті.

Крім білоруських журналістів, під час студентського маршу були затримані співробітники «Комсомольської правди» в Білорусі: фотограф Святослав Зоркий, оператор Микита Недоверков і кореспондент Марія Елешевич. Російське інформагентство «РИА Новости» пише, що один із затриманих в Мінську журналістів був їх кореспондентом.

Нагадаємо, у Мінську білоруські студенти прорвали кордон силовиків, які оточили центр міста.

До слова, напередодні білоруський президент Олександр Лукашенко визнав, що в Білорусі «дещо авторитарна» система.

До слова, 31 серпня Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

30 серпня на протестах у Мінську затримали щонайменше 173 людини.

На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.