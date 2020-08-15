Прем'єр Болгарії закликав змінити Конституцію і заявив про готовність до відставки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр Болгарії закликав змінити Конституцію

Пропонується скоротити кількість депутатів Національних зборів (парламенту) з 240 до 120, а у Великому народному зборах — із 400 до 280 депутатів

Глава уряду Болгарії Бойко Борисов пропонує скликати Великі національні збори і внести зміни до Конституції держави.

Про це повідомляє агентство Novinite.

Борисов оприлюднив проєкт змін до Конституції, підготовлений його правлячою партією ГЕРБ.

Згідно з проеєктом, пропонується скоротити кількість депутатів Національних зборів (парламенту) з 240 до 120, а у Великому народному зборах — із 400 до 280 депутатів.

Пропонується ліквідувати Вищу судову раду і створити замість неї Судову раду суддів і Судову раду прокурорів. Ці дві ради окремо розглядатимуть кадрові питання, що стосуються суддів і прокурорів зі слідчими.

Також передбачається встановити термін повноважень голови Верховного касаційного суду, Вищого адміністративного суду і генерального прокурора — 5 років.

Радам суддів і прокурорів запропонують створити окремі інспекції, тобто не бути однією інспекцією, як зараз. Пропонується також ввести інститут індивідуальної конституційної скарги.

Крім того, пропонується обмежити повноваження міністра юстиції до пропозиції проектів бюджету відповідним органам і управління нерухомістю судової влади.

«Щойно Національні збори ухвалять рішення про проведення виборів до Великих народних зборів відповідно до ст. 160 Конституції, я піду у відставку з поста глави уряду в той же день», — сказав Борисов.

Акції протесту в Болгарії почалися 9 липня після обшуків в адміністрації президента, які були пов’язані з розслідуванням двох справ про корупцію і розголошенні державної таємниці.

Протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра країни Бойко Борисова.