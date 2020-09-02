Канада вимагає від Білорусі припинити насильство щодо протестувальників



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Затримання протестувальника у Білорусі

У Канаді закликають білоруську владу розпочати діалог із опозицією

Канада закликала Білорусь припинити насильство щодо протестувальників та звільнити затриманих

Про це йшлося під час телефонної розмови між міністрами закордонних справ Канади й Білорусі Франсуа-Філіпом Шампанем та Володимиром Макеєм.

«Міністр Шампань поговорив зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм, повторивши заклик до припинення насильства проти мітингарів та звільнення затриманих, у тому числі журналістів й представників опозиції», – йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади.

Le min. Champagne s’est entretenu avec son homologue du #Bélarus, Vladimir Makei, et réitéré son appel de mettre fin aux violences contre les manifestants et de libérer des personnes détenues. Il a exhorté les autorités bélarussiennes d’engager un dialogue avec l’opposition. — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) September 1, 2020

Також Шампань закликав білоруську владу розпочати діалог із опозицією.

До слова, ООН нарахувала у Білорусі 450 випадків катувань мітингувальників.

Нагадаємо, білоруські силовики 1 вересня затримали кількох журналістів, які висвітлювали акцію протесту студентів у Мінську.

Як повідомлялося, у Мінську білоруські студенти прорвали кордон силовиків, які оточили центр міста.

До слова, напередодні білоруський президент Олександр Лукашенко визнав, що в Білорусі «дещо авторитарна» система.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

30 серпня на протестах у Мінську затримали щонайменше 173 людини.

На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.