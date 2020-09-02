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    У світі

    Канада вимагає від Білорусі припинити насильство щодо протестувальників

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    Затримання протестувальника у Білорусі - Канада вимагає від Білорусі припинити насильство щодо протестувальників
    Затримання протестувальника у Білорусі

    У Канаді закликають білоруську владу розпочати діалог із опозицією

    Канада закликала Білорусь припинити насильство щодо протестувальників та звільнити затриманих

    Про це йшлося під час телефонної розмови між міністрами закордонних справ Канади й Білорусі Франсуа-Філіпом Шампанем та Володимиром Макеєм.

    «Міністр Шампань поговорив зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм, повторивши заклик до припинення насильства проти мітингарів та звільнення затриманих, у тому числі журналістів й представників опозиції», – йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади.

    Також Шампань закликав білоруську владу розпочати діалог із опозицією.

    До слова, ООН нарахувала у Білорусі 450 випадків катувань мітингувальників.

    Нагадаємо, білоруські силовики 1 вересня затримали кількох журналістів, які висвітлювали акцію протесту студентів у Мінську.

    Як повідомлялося, у Мінську білоруські студенти прорвали кордон силовиків, які оточили центр міста.

    До слова, напередодні білоруський президент Олександр Лукашенко визнав, що в Білорусі «дещо авторитарна» система.

    Нагадаємо, 31 серпня  Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка. 

    30 серпня на протестах у Мінську затримали щонайменше 173 людини.

    На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

    30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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