Через введені санкції в Росії зривається виконання оборонного замовлення

Нездатність продовжувати виробництво пов’язана зі зростанням цін на сировину, матеріали і комплектуючі

В РФ терміново збирають дані про державні контракти в рамках оборонного замовлення, які перебувають на межі зриву через санкційний тиск. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Як випливає з вимоги начальника управління військових представників МО РФ, яка надійшла до оборонних підприємств держави окупанта, нездатність продовжувати виробництво пов’язана зі зростанням цін на сировину, матеріали і комплектуючі», – йдеться у повідомленні.

Протягом останніх десятиліть військове виробництво та «переозброєння» армії РФ стало можливим за рахунок масової закупівлі іноземних технологій, матеріалів та електроніки. Без цієї можливостей продовжувати виробництво сучасної зброї (ракет, танків, літаків) стало фактично неможливим.

«На сьогодні яскравим прикладом «технологічної незалежності» та «імпортозаміщення» РФ став завод «Камаз». Сучасні моделі, які випускалися заводом, комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина). Наразі там були вимушені повернутися до випуску моделей 1960-х років, які росіяни назвали «класичними», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, ірландські лізингодавці розірвали договори із російськими авіакомпаніями.