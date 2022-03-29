Кремль образився на «м’ясника», але говорити з Байденом готовий

Путіну не сподобалося, що його обізвали м'ясником і вбивцею, але говорити із Байденом, за словами Пєскова, він готовий

Росія готова до продовження діалогу із Сполученими Штатами, бо є питання, які, на думку Кремля, можуть вирішити тільки ці дві країни

Кремль не полишає сподівань на продовження переговорів із Білим домом. Про це речник хазяїна Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, пише РІА «Новості».

За словами Пєскова, діалог між Росією та США потрібен не тільки цим двом країнами, такі переговори є в інтересах усього світу. Більш того, речник Путіна висловив упевненість, що рано чи пізно такий діалог все ж відбудеться.

«Нам доведеться говорити про питання стратегічної стабільності, безпеки і т. ін. – тобто ті питання, які можемо і повинні обговорювати тільки ми», – заявив Дмитро Пєсков, проігнорувавши геополітичні прагнення такого світового гравця, як Китай.

Разом з тим, прессекретар президента Росії згадав різке висловлювання очільника Сполучених Штатів Джо Байдена про Володимира Путіна.

«Особисті образи не можуть залишати свій слід у відносинах між главами держав. Тим більше, особисті образи, яким взагалі не повинно бути місця в риториці глави держави», – розкритикував слова Байдена Пєсков.

Він додав, що такі фрази, звісно ж, стануть негативним фактором у спілкуванні між Москвою та Вашингтоном.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден минулого тижня побував у Європі – зокрема, після саміту НАТО він відправився до Польщі, де провів зустріч із міністрами закордонних справ і оборони України Дмитром Кулебою та Олексієм Рєзніковим.

Після цього Байден зустрівся із українськими біженцями, які після початку російсько-української війни виїхали до Польщі. Після час цього заходу журналісти запитали главу Білого дому, що він думає про свого російського колегу. На це Джо Байден відповів чітко і різко: «Він – м’ясник».

Раніше, 17 березня, відповідаючи на запитання телеведучого ABC News Джорджа Стефанопулоса, Байден назвав Путіна «вбивцею».