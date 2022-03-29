Ракетний удар по Житомирщині: рятувальники загасили пожежу на підприємстві

Загиблих та травмованих немає

Рятувальникам Житомирщини вдалося загасити пожежу на одному з підприємств у Коростенському районі, яка виникла внаслідок обстрілів. Про це повідомляє пресслжба ДСНС.

«29 березня на Житомирщині рятувальники загасили пожежу на одному з підприємств у Коростенському районі, що спалахнула сьогодні внаслідок ракетного удару. Загиблих та травмованих немає», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині 27 березня увечері окупанти обстріляли склади трьох військових частин, постраждали військовослужбовці. Також раніше ворожа артилерія обстріляла село на Житомирщині.

Як повідомлялося, сьогодні вранці, 29 березня, російські окупанти обстріляли ракетами об'єкт біля міста Нікополь Дніпропетровської області.