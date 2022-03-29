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    Події в Україні

    Ракетний удар по Житомирщині: рятувальники загасили пожежу на підприємстві

    Ракетний удар по Житомирщині: рятувальники загасили пожежу на підприємстві
    фото: ДСНС

    Загиблих та травмованих немає

    Рятувальникам Житомирщини вдалося загасити пожежу на одному з підприємств у Коростенському районі, яка виникла внаслідок обстрілів. Про це повідомляє пресслжба ДСНС.

    «29 березня на Житомирщині рятувальники загасили пожежу на одному з підприємств у Коростенському районі, що спалахнула сьогодні внаслідок ракетного удару. Загиблих та травмованих немає», – йдеться у повідомленні.

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    Ракетний удар по Житомирщині: рятувальники загасили пожежу на підприємстві
    Ракетний удар по Житомирщині: рятувальники загасили пожежу на підприємстві
    Ракетний удар по Житомирщині: рятувальники загасили пожежу на підприємстві

    Нагадаємо, на Житомирщині 27 березня увечері окупанти обстріляли склади трьох військових частин, постраждали військовослужбовці. Також раніше ворожа артилерія обстріляла село на Житомирщині.

    Як повідомлялося, сьогодні вранці, 29 березня, російські окупанти обстріляли ракетами об'єкт біля міста Нікополь Дніпропетровської області.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Житомир рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Житомирщині: рятувальники загасили пожежу на підприємстві