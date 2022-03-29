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    Уродженець Яготина виконує накази Путіна і відправляє окупантів нищити українців

    Уродженець Яготина виконує накази Путіна і відправляє окупантів нищити українців
    фото: Юрій Задоя/Facebook

    Грицай 30 років прожив в Яготині, а нині обіймає посаду військового комісара Бєлгородської області РФ

    Уродженець Яготина Київської області, нині військовий комісар Бєлгородської області РФ Валерій Грицай відправляє з Росії воювати проти Україну російських солдат. Про це повідомив офіцер ЗСУ Юрій Задоя у Facebook.

    «На фото Валерій Грицай, уродженець міста Яготин Київської області. Ця людина 30 років прожила в Яготині, а нині обіймає посаду військового комісара Бєлгородської області РФ. В той час, коли в Україні війна – Валєра слухняно виконує накази Путіна і проводить мобілізацію, щоб нищити своїх земляків», – написав Задоя.

    Водночас офіцер ЗСУ повідомив, що досі у Яготині проживають мама (Грицай Ольга Сергіївна) та сестра (Стригун (Грицай) Лариса Степанівна) зрадника. Тож він пропонує Грицаю зателефонувати своїм рідним і спитати, що реально відбувається в нього на Батьківщині.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Уродженець Яготина виконує накази Путіна і відправляє окупантів нищити українців