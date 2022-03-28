Блокада РФ триває: санкції проти агресора за останню добу
Компанія Nokia призупинила постачання до РФ
Світові компанії продовжують карати Росії за повномасштабне вторгненні в Україну і посилювати санкції проти окупанта.
Протягом останнього часу рашистам влаштували «солодке життя»:
- Google припинив ліцензування російських Android-смартфонів;
- Nokia призупинила постачання до РФ;
- Американська корпорація, що спеціалізується на розробці та виготовленні пристроїв для друку та обробки зображень, Lexmark призупинила постачання до РФ;
- Найбільша банківська група Нідерландів ING Bank вирішила відмовитися від будь-яких нових бізнес-контактів із будь-якими російськими чи білоруськими компаніями по всьому світу;
- TikTok заборонив користувачам із РФ викладати ролики, навіть за допомогою VPN;
- Виробники суднових двигунів розривають зв'язки з РФ через щораз більший тиск на морську торгівлю;
- Найбільші японські банки, зокрема Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui та Mizuho, призупинили доларові транзакції з російським Сбербанком;
- Бренд організатора азартних ігор Parimatch припинив співпрацю з Росією і завершив всі юридичні та технічні процеси виведення франшизи.
До слова, російський телеведучий Володимир Соловйов, проти якого запровадили санкції США та Євросоюз, не може поїхати на відпочинок на Захід, тож змушений проводити вихідні під Москвою.Нагадаємо, триває 33-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.