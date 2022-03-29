Ірландські лізингодавці розірвали договори із російськими авіакомпаніями

Ірландські лізингодавці розірвали усі договори про оренду із російськими авіакомпаніями. Росіяни мають повернути на Захід більше 500 літаків

Ірландські компанії, які є власниками авіалайнерів, використовуваних російськими компаніями, виконали санкційні вимоги Євросоюзу

Російські авіакомпанії більше не можуть законно використовувати літаки, які перебувають у їхньому штаті на умовах лізингу. Про це пише видання Reuters з посиланням на Асоціацію авіаційних лізингодавців Ірландії (ААЛІ).

Ірландські компанії-орендодавці, як зазначає видання, володіють 60% світового пару орендованих літаків. Серед них – і більше половини літаків, які використовують російські авіакомпанії.

Згідно із санкціями, запровадженими Євросоюзом після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, усі компанії, які нагавали росіянам в оренду літаки на умовах лізингу, мали розірвати договори достроково. Крайнім терміном виконання цієї вимоги у Брюсселі визначили понеділок, 28 березня.

Як повідомила Асоціація авіаційних лізингодавців Ірландії, усі члени Асоціації виконали вимогу ЄС і розірвали договори оренди із російськими авіакомпаніями.

«Події в Росії є безпрецедентними і продовжують розвиватися», – йдеться у заяві ААЛІ.

Асоціація заявила, що останні два-три тижні були важкі для лізингових компаній, які намагалися повернути собі орендовані Росією літаки, але вони досягли «обмеженого успіху».

Нагадаємо, невдовзі після початку війни, 1 березня, українське Міністерство інфраструктури нагадало, що із 980 літаків, які використовують російські авіаперевізники, 515 перебувають у лізингу іноземних власників. Мініфраструктури закликало лізингодавців відкликати договори та забрати у російських авіакомпаній літаки, які не є їхньою власністю.

У свою чергу президент Росії Володимир Путін своїм указом дозволив вітчизняним авіакомпаніям забирати собі орендовані літаки.

Пізніше міністр транспорту Росії Віталій Савельєв визнав факт крадіжки орендованих літаків, констатувавши при цьому, що ні літати, ні ремонтуватися у країнах Заходу ці авіалайнери не зможуть.