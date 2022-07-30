Рашисти наймають людей на війну у Середній Азії, – ЗМІ (відео)

Росія шукає найманців на війну, не гребуючи кандидатами без досвіду військової служби і з судимостями

Росіяни обіцяють найманцям від 100 до 240 тис рублів за місяць війни

Приватна військова компанія «Вагнер», бійці якої беруть участь у війні проти України, почала вербувати людей у країнах Середньої Азії – зокрема, у Киргизстані та Узбекистані. Про це повідомляє центр журналістських розслідувань MediaHub.

Оголошення «вагнерівці» маскують під пропозиції роботи у охоронному агентстві. Зарплата, вказана у оголошеннях, складає 100 тис рублів. Втім, журналісти з’ясували, що насправді росіяни готові платити навіть більше.

«Пропонували 240 тисяч рублів на місяць, графік – понад 4 місяці роботи, про військову підготовку не питали. Беруть навіть людей із судимістю, аби не громадяни ЄС та НАТО», – зазначили розслідувані, які зателефонували за вказаними у оголошеннях номерами.

Якщо найманець воюватиме більше ніж пів року, йому обіцяють надати громадянство Росії у спрощеному режимі. А от жодні компенсації за поранення не передбачені.

У випадку, якщо людина погоджується на участь у російсько-українській війні, вона має відмовитися від смартфона, а використовувати звичайний телефон без камери. Після цього найманця відправляють у табір «Молькіно» в Краснодарському краї РФ, де розташована військова база міністерства оборони Росії – а, за інформацією ЗМІ, ще й вербувальний пункт ПВК «Вагнер».

Також журналісти MediaHub з’ясували за допомогою сервісу з ідентифікації телефонних номерів, що номер із оголошення збережений у телефонах саме під іменем «Вагнер».

Нагадаємо, що «вагнерівці» не перший місяць воюють на Донбасі. Так, у травні саме ці найманці штурмували Попасну.

А 27 липня «вагнерівці» у формі ЗСУ захопили Вуглегірську ТЕС.