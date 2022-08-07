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«Вагнерівці» завербували на війну в Україні понад тисячу в’язнів колоній – ЗМІ

Надія Клочко
glavcom.ua
«Вагнерівці» завербували на війну в Україні понад тисячу в’язнів колоній – ЗМІ
«Кухар Путіна» Євген Пригожин особисто вербує в’язнів колоній на війну
фото: російські ЗМІ

Найчастіше рекрутери із компанії «Вагнера» відвідують колонії суворого режиму

Приватна військова компанія (ПВК) «Вагнера» вже завербувала понад тисячу ув'язнених щонайменше у 17 російських колоніях для відправлення на війну проти України. Про це повідомляє російське видання «Верстка».

За даними видання, ПВК «Вагнера» вдалося завербувати ув'язнених у десяти регіонах країни-агресора Росії. Згідно з підтвердженими даними ув'язнених та їхніх родичів, близько 680 осіб завербували в Ярославській області, ще 400 – у колоніях Рязанської області.

Погодилися йти на фронт 270 осіб у колонії №5 Тульської області та близько 250 осіб у колонії в Архангельській області, 130 осіб – у Комі, не менше 72 осіб у Псковській області та не менше 40 осіб в ІК №7 у Петербурзі, повідомляє видання.

Найчастіше рекрутери відвідують колонії суворого режиму. У двох колоніях журналістам також повідомили, що тих, хто спершу погодився, а потім змінив рішення, відправляють до карцеру, на них чиниться тиск.

Як повідомляє видання, для спеціальної підготовки завербованих ув'язнених «вагнерівці» створили пункти на базі колонії у Ростові-на-Дону. Підготовка триває по 20 годин на день, 4 години відводяться на сон. Перша група, яка пройшла підготовку у цій колонії, вирушила на фронт 20 липня.

Ув'язненим обіцяють платити близько 200 тис. рублів на місяць, а також пропонують виплату лікарняних при пораненні в розмірі 300 тис. рублів та 5 млн рублів у разі загибелі на фронті. «Вагнерівці» також обіцяють звільнення, якщо ув'язнені протримаються пів року на війні.

Як повідомляє видання «Медиазона», російський бізнесмен Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», який вважається власником ПВК «Вагнера», їздить у колонії та особисто вербує ув'язнених для участі у війні проти України.

Ув’язнені розповіли журналістам, що у виправній колонії-2 суворого режиму в Рибінську Ярославської області Пригожин розповідав ув'язненим, що представляє ПВК «Вагнера» та пропонує їм вступити туди для участі у війні проти України.

Один із ув'язнених передав сказані ним слова: «Ми не збройні сили, а справжнісіньке воєнізоване ОЗУ. Мої хлопці заходять до африканських країн і за два дні не залишають там нічого живого, і зараз так само розносять ворогів в Україні. Ваше рішення служити у ПВК – це угода з дияволом. Якщо ви вийдете звідси зі мною, то або повернетеся вільною людиною, або помрете. Ви будете зобов'язані вбивати ворогів і виконувати накази керівництва».

До виправної колонії у Плавську Тульської області Пригожин приїжджав 25 липня. За даними ув'язненого з цієї колонії, тоді ж вербувальники облетіли на гелікоптері кілька інших виправних установ.

Розповідь тульського ув'язненого збігається з розповіддю ярославського. Він стверджує, що Пригожин говорив про свої «повноваження від президента» і те, що мусить виграти «цю чортову війну за всяку ціну». Крім грошей та помилування, він обіцяв ув'язненим, які погодяться воювати, зняття судимості, а тим, хто не має російського громадянства – паспорт.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що акт тероризму Росії проти українських військовополонених в Оленівці здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії «Вагнера» за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина. Відомо, що мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК «Вагнер» з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.

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Теги: окупанти війна росія ПВК Вагнера

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