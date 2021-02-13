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    У світі

    Адвокати Трампа завершили виступи у справі про імпічмент

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    Після виступу сторони захисту процес імпічменту буде продовжений питаннями сенаторів

    Сторона захисту завершила наведення доводів у справі про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа.

    Про це повідомляє AP.

    Аргументи адвокатів зводилися до того, що Трамп 6 січня не підбурював натовп до бунту біля Капітолію США і що його вислови були просто фігурами мови.

    За їх словами, справа проти Трампа є політичним «полюванням на відьом» з боку демократів і не має законної сили, оскільки він більше не перебуває на посаді.

    Після виступу сторони захисту процес імпічменту буде продовжений питаннями сенаторів.

    Трампа звинувачують у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію 6 січня. Під час заворушень того дня загинули п'ять осіб, зокрема один поліцейський.

    Напередодні лідери Сенату домовились про швидкий графік процесу. З огляду на це вважається, що голосування в Сенаті щодо того, засудити Трампа чи ні, може пройти в понеділок.

    У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади. Сам Трамп відмовився виступати на процесі.

    Процедура імпічменту щодо Трампа була ініційована через висловлювання, допущені ним 6 січня. В той день прихильники республіканця, які зібралися в столиці США на багатотисячну маніфестацію в його підтримку, увірвалися в Конгрес, спробувавши перешкодити затвердженню підсумків відбулися в країні 3 листопада минулого року президентських виборів, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден.

    Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.

    Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.

    Адвокат Трампа назвав імпічмент спробою не допустити експрезидента до виборів.

    Теги: США адвокат імпічмент
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