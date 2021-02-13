Адвокати Трампа завершили виступи у справі про імпічмент
Після виступу сторони захисту процес імпічменту буде продовжений питаннями сенаторів
Сторона захисту завершила наведення доводів у справі про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє AP.
Аргументи адвокатів зводилися до того, що Трамп 6 січня не підбурював натовп до бунту біля Капітолію США і що його вислови були просто фігурами мови.
За їх словами, справа проти Трампа є політичним «полюванням на відьом» з боку демократів і не має законної сили, оскільки він більше не перебуває на посаді.
Після виступу сторони захисту процес імпічменту буде продовжений питаннями сенаторів.
Трампа звинувачують у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію 6 січня. Під час заворушень того дня загинули п'ять осіб, зокрема один поліцейський.
Напередодні лідери Сенату домовились про швидкий графік процесу. З огляду на це вважається, що голосування в Сенаті щодо того, засудити Трампа чи ні, може пройти в понеділок.
У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади. Сам Трамп відмовився виступати на процесі.
Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.
Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.
Адвокат Трампа назвав імпічмент спробою не допустити експрезидента до виборів.