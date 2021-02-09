Сенат США почав розгляд другого імпічменту Трампа: відео
Якщо сенатори визнають процес таким, що відповідає конституції США, то вже завтра почнуться слухання по суті
Трансляція засідання ведеться на YouTube-каналі C-SPAN.
Голосування щодо конституційності справи про імпічмент має відбутися після опівночі за київським часом. Якщо сенатори визнають процес таким, що відповідає конституції США, то вже завтра почнуться слухання по суті.
На початку сьогоднішнього засідання лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер нагадав про те, що звинувачення, які висуваються Трампу, є найбільш серйозними з усіх, які коли-небудь висувалися проти президента США.
У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади. Сам Трамп відмовився виступати на процесі.
Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних.
Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.
Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.