Аеропорт Анталії зачинено через ураган (фото)

Провінції Анталія, а також Мугла, Бурдур, Испарта, Айдин, Ізмір та Баликесір через негоду віднесено до помаранчевої зони небезпеки

Літаки перенаправляють в інші аеропорти

Буревій вирує в Анталії з минулої ночі. Вдень 7 грудня він посилився та спричинив шторм на морі, повалив дерева, зірвав дахи. Авіасполучення з містом призупинено, літаки перенаправили в інші аеропорти, повідомляє Haber Türk.

«Через шторм, швидкість якого сягала 123 кілометрів на годину, впало багато дерев. На пляжі Коньяалти утворилися гігантські хвилі, авіасполучення в аеропорту Анталії зупинено», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники також повідомили про випадки, коли з дахів було знесено покрівлю. Літаки, які не могли приземлитися в аеропорту Анталії, направили в інші аеропорти. В окремих районах затоплено будинки та транспортні засоби. Про жертви не повідомляється.

Через ураган та паводки в окремих районах утворилися великі затори, затоплено будинки та транспортні засоби.

Після сильного дощу паводкові води, що стекли з гір у море, змінили його колір на коричневий.

Негода спостерігається і в інших провінціях на заході та південному заході країни.

Як повідомляє метеоуправління Туреччини, провінції Анталія, а також Мугла, Бурдур, Испарта, Айдин, Ізмір та Баликесір через негоду віднесено до помаранчевої зони небезпеки.

За прогнозами метеорологів, сьогодні ввечері очікуються значні та ураганні вітри у Східному Середземномор’ї, у Мерсіні, Адані, Османіє та прибережних районах Хатаю.