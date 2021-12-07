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    Аеропорт Анталії зачинено через ураган (фото)

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    Провінції Анталія, а також Мугла, Бурдур, Испарта, Айдин, Ізмір та Баликесір через негоду віднесено до помаранчевої зони небезпеки - Аеропорт Анталії зачинено через ураган (фото)
    Провінції Анталія, а також Мугла, Бурдур, Испарта, Айдин, Ізмір та Баликесір через негоду віднесено до помаранчевої зони небезпеки
    фото: Haber Türk

    Літаки перенаправляють в інші аеропорти

    Буревій вирує в Анталії з минулої ночі. Вдень 7 грудня він посилився та спричинив шторм на морі, повалив дерева, зірвав дахи. Авіасполучення з містом призупинено, літаки перенаправили в інші аеропорти, повідомляє Haber Türk.

    «Через шторм, швидкість якого сягала 123 кілометрів на годину, впало багато дерев. На пляжі Коньяалти утворилися гігантські хвилі, авіасполучення в аеропорту Анталії зупинено», – йдеться у повідомленні.

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    Аеропорт Анталії зачинено через ураган (фото)
    Аеропорт Анталії зачинено через ураган (фото)
    Аеропорт Анталії зачинено через ураган (фото)
    Аеропорт Анталії зачинено через ураган (фото)
    Аеропорт Анталії зачинено через ураган (фото)
    Аеропорт Анталії зачинено через ураган (фото)
    Аеропорт Анталії зачинено через ураган (фото)

    Рятувальники також повідомили про випадки, коли з дахів було знесено покрівлю. Літаки, які не могли приземлитися в аеропорту Анталії, направили в інші аеропорти. В окремих районах затоплено будинки та транспортні засоби. Про жертви не повідомляється.

    Через ураган та паводки в окремих районах утворилися великі затори, затоплено будинки та транспортні засоби.
    Після сильного дощу паводкові води, що стекли з гір у море, змінили його колір на коричневий.

    Негода спостерігається і в інших провінціях на заході та південному заході країни.

    Як повідомляє метеоуправління Туреччини, провінції Анталія, а також Мугла, Бурдур, Испарта, Айдин, Ізмір та Баликесір через негоду віднесено до помаранчевої зони небезпеки.

    За прогнозами метеорологів, сьогодні ввечері очікуються значні та ураганні вітри у Східному Середземномор’ї, у Мерсіні, Адані, Османіє та прибережних районах Хатаю.

    Теги: Анталія аеропорт шторм ураган негода буревій
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    Аеропорт Анталії зачинено через ураган (фото)