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    У турецькій Анталії знову спалахнула лісова пожежа

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    У лісовій зоні району Каш в Анталії з невідомої причини сталася пожежа - У турецькій Анталії знову спалахнула лісова пожежа
    У лісовій зоні району Каш в Анталії з невідомої причини сталася пожежа
    фото: trthaber.com

    Завдяки втручанню пожежників вогонь взяли під контроль

    У турецькій провінції Анталія з невідомої причини сталася лісова пожежа. Про це повідомляє TRT Haber.

    «У лісовій зоні району Каш в Анталії з невідомої причини сталася пожежа», – інформує телеканал.

    Зазначається, що завдяки втручанню пожежників вогонь взяли під контроль, тривають охолоджувальні роботи.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    До слова, у жовні турецька поліція заарештувала в Анталії групу із семи росіян після повідомлення про пожежу в лісі. За словами туристів, вони натрапили на природну пожежу та вирішили її загасити. Коли зрозуміли, що самі не впораються, росіяни викликали на Лікійську стежку службу порятунку, а на виході з лісу їх заарештували місцеві поліцейські.

    У середині жовтня на півдні Туреччини знову спалахнув ліс.

    Як відомо, Туреччина сильно постраждала від масштабних лісових пожеж, що виникли в серпні. У ході пожеж знищено, приблизно, 160 тисяч гектарів лісу.

    Пожежі пошкодили 30 тис. га лісів у Манавгат, 12,6 тис. га – у Бодрумі, 8 тисяч – у Мармарисі та 6,5 тисячі га навколо Гюзельбага, в Анталії. Наймасштабніші пожежі вирували в період 2–9 серпня.

    Дослідження показали, що температура поверхні піднімалася до 90–100 градусів.

    Наприкінці вересня Туреччина знову потерпала від лісових пожеж.

    Теги: Туреччина пожежа Анталія ліс
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    У турецькій Анталії знову спалахнула лісова пожежа