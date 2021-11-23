У турецькій Анталії знову спалахнула лісова пожежа

У лісовій зоні району Каш в Анталії з невідомої причини сталася пожежа

Завдяки втручанню пожежників вогонь взяли під контроль

У турецькій провінції Анталія з невідомої причини сталася лісова пожежа. Про це повідомляє TRT Haber.

«У лісовій зоні району Каш в Анталії з невідомої причини сталася пожежа», – інформує телеканал.

Зазначається, що завдяки втручанню пожежників вогонь взяли під контроль, тривають охолоджувальні роботи.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

До слова, у жовні турецька поліція заарештувала в Анталії групу із семи росіян після повідомлення про пожежу в лісі. За словами туристів, вони натрапили на природну пожежу та вирішили її загасити. Коли зрозуміли, що самі не впораються, росіяни викликали на Лікійську стежку службу порятунку, а на виході з лісу їх заарештували місцеві поліцейські.

У середині жовтня на півдні Туреччини знову спалахнув ліс.

Як відомо, Туреччина сильно постраждала від масштабних лісових пожеж, що виникли в серпні. У ході пожеж знищено, приблизно, 160 тисяч гектарів лісу.

Пожежі пошкодили 30 тис. га лісів у Манавгат, 12,6 тис. га – у Бодрумі, 8 тисяч – у Мармарисі та 6,5 тисячі га навколо Гюзельбага, в Анталії. Наймасштабніші пожежі вирували в період 2–9 серпня.

Дослідження показали, що температура поверхні піднімалася до 90–100 градусів.

Наприкінці вересня Туреччина знову потерпала від лісових пожеж.