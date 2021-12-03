Негода у В'єтнамі зруйнувала будинки і забрала людські життя (фото, відео)
Найсильніше постраждали прибережні міста Фу Йен, Бінь Дінь і головна провінція В'єтнаму Даклак
У центральному В'єтнамі в результаті стихії загинули не менше 18 людей або пропали безвісти, зруйновані будинки і пошкоджені дороги. У країні пройшли сильні дощі, які викликали повені та зсуви. Про це повідомляє REUTERS.
Як повідомляється, найсильніше постраждали прибережні міста Фу Йен, Бінь Дінь і головна провінція В'єтнаму Даклак.
В результаті повені було затоплено 780 гектарів рисових полів.
Нагадаємо, що проливні дощі у В'єтнамі почалися наприкінці листопада.
За даними The Wathers, у постраждалих районах затоплено близько 60000 будинків, а паводкові води досягли 1,2 метра. В одному з міст за добу випало 432 міліметри опадів.
У заяві уряду йдеться, що зараз дощі вщухли, зараз робляться зусилля з пошуку зниклих безвісти.
Як повідомлялося, через сильний снігопад працівники і відвідувачі данської IKEA ночували в магазині.
Тим часом, у Туреччині люди гинуть через негоду.
Нагадаємо, Європа потерпає від снігу, зокрема негода лютує і в Баварії. Шторм «Арвен» приніс сильні снігопади на північ Іспанії
Також у Великобританії бушує ураган «Арвен». Удар стихії прийшовся в основному на північний схід Англії і в Шотландії. У мережі з'явилося відео стихії зі шквальним вітром та величезними хвилями на берегах Шотландії, а також із посадкою літака в таких умовах.