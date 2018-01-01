Афганістан почав будувати газопровід TAPI

Потужність газогону має складати до 33 млрд. м3 газу

Представники Індії, Пакистану, Афганістану і Туркменістану були присутніми на початку створення афганської частини багатомільярдного газогону, який має з’єднати Туркменістан із країнами південної Азії. Про це повідомляє сайт «Радіо Свобода» Церемонія початку робіт відбулася в місті Герат на північному-заході країни. Як заявив



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Потужність газогону має складати до 33 млрд. м3 газу

Представники Індії, Пакистану, Афганістану і Туркменістану були присутніми на початку створення афганської частини багатомільярдного газогону, який має з’єднати Туркменістан із країнами південної Азії. Про це повідомляє сайт «Радіо Свобода»

Церемонія початку робіт відбулася в місті Герат на північному-заході країни. Як заявив присутній на заході очільник Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, друге найбільше в світі газове родовище Галкиниш буде забезпечувати газом трубопровід TAPI.

Планується, що по цьому газогону протяжністю 1,8 тисяч км щороку будуть прокачувати до 33 млрд. кубічних метрів газу протягом 30 років. Афганістан і Індія отримуватимуть по 5 млрд. кубічних метрів газу, Пакистан до 14 млрд. Створення TAPI, яке коштує до 10 млрд. доларів, має бути завершене протягом двох наступних років. Талібан заявив про те, що підтримує цей проект.