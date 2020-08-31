Американці заощадили під час карантину понад $90 млрд



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В основному американці витрачають гроші на автомобілі, а під час карантину вони ними рідко користуються

Лише на транспорт, щоб доїхати на роботу і додому, американці витрачають на день $758 мільйонів - дослідження

Жителі США під час пандемії коронавірусу зекономили $91 млрд, працюючи з дому в дистанційному режимі. Така цифра міститься в дослідженні Адама Озімека - головного економіста платформи Upwork, яка об'єднує компанії та приватних осіб, що займаються бізнесом, повідомляє Голос Америки.

Зокрема, лише на транспорт, щоб доїхати на роботу і додому, американці витрачають на день $758 мільйонів.

«Якщо рахувати, що кожна година, яку люди проводили в транспорті, коштує $12.50 (це середня мінімальна оплата праці за годину), то в період пандемії американці зекономили близько $411 мільйонів за день», - йдеться у дослідженні.

Також за підрахунками Озімека, ще близько $183 млн на день американці економлять, зменшивши кількість поїздок на заправку чи до автомеханіка.

Зазначається, що зменшення кількості автомобілів на дорогах під час карантину привело до скорочення кількості аварій та покращення якості повітря. Ці чинники щоденно зберігають сімейним бюджетам країни в середньому ще $164 млн.

До відома, у світі станом на 31 серпня зафіксували 25,387 146 людей хворих коронавірусом. Від початку пандемії вилікувались 17,7 мільйонів людей, померли – 850 тисяч. Активними залишаються 6,8 мільйонів випадків. Минулої доби у світі виявили більше 220 тисяч хворих на коронавірус, зокрема в Індії майже 80 тисяч випадків. У США зареєстрували майже 40 тисяч випадків зараження, у Бразилії – 15 тисяч, у Колумбії – 8 тисяч, у Перу – 7,7 тисяч та трохи більше 7 тисяч в Аргентині.

Коронавірус в Україні

Всього 119074

Хворіють 59813

Одужали 56734

Померли 2527

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 30 серпня зафіксовано 2 096 нових хворих на коронавірус, це на 385 осіб менше, ніж учора (2 481). Одужали – 596 (вчора 1 055), померли – 35 (вчора 41). Загалом від початку пандемії одужали 56 734 особи, летальних випадків – 2 527.