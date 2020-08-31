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    Здоров'я

    Коронавірус не відступає: на Буковині за добу виявили 158 нових випадків

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    На Буковині за добу виявили 158 нових випадків - Коронавірус не відступає: на Буковині за добу виявили 158 нових випадків
    На Буковині за добу виявили 158 нових випадків

    30 серпня обласний лабораторний центр дослідив 658 зразків пацієнтів

    У Чернівецькій області медики зафіксували 158 нових лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусною хворобою Covid-19.

    Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    За його даними, 30 серпня обласний лабораторний центр дослідив 658 зразків пацієнтів.

    Також за добу 38 людей одужали від коронавірусу, загалом на Буковині кількість одужалих становить 6230 осіб.

    Разом з тим, на Буковині зафіксували 10303 випадків коронавірусу від початку епідемії.

    Нагадаємо, станом на ранок 30 серпня в Україні зафіксовано 2 096 нових випадків коронавірусу, це на 385 випадків менше, ніж учора (2 481).

    Одужали – 596 (вчора 1 055), померли – 35 (вчора 41).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      119074
    • Хворіють
      59813
    • Одужали
      56734
    • Померли
      2527

    Загалом одужали 56 734 особи, летальних випадків – 2 527.

    У Києві виявлено хворих 109 осіб (вчора 265). Також 148 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 142) і 188 – на Львівщині (вчора 190), 198 – на Харківщині (вчора 247), 171 – в Івано-Франківській (вчора 182).

    Чернівецька область коронавірус
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