Коронавірус не відступає: на Буковині за добу виявили 158 нових випадків



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На Буковині за добу виявили 158 нових випадків

30 серпня обласний лабораторний центр дослідив 658 зразків пацієнтів

У Чернівецькій області медики зафіксували 158 нових лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусною хворобою Covid-19.

Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, 30 серпня обласний лабораторний центр дослідив 658 зразків пацієнтів.

Також за добу 38 людей одужали від коронавірусу, загалом на Буковині кількість одужалих становить 6230 осіб.

Разом з тим, на Буковині зафіксували 10303 випадків коронавірусу від початку епідемії.

Нагадаємо, станом на ранок 30 серпня в Україні зафіксовано 2 096 нових випадків коронавірусу, це на 385 випадків менше, ніж учора (2 481).

Одужали – 596 (вчора 1 055), померли – 35 (вчора 41).

Коронавірус в Україні

Всього 119074

Хворіють 59813

Одужали 56734

Померли 2527

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Загалом одужали 56 734 особи, летальних випадків – 2 527.

У Києві виявлено хворих 109 осіб (вчора 265). Також 148 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 142) і 188 – на Львівщині (вчора 190), 198 – на Харківщині (вчора 247), 171 – в Івано-Франківській (вчора 182).