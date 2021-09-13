Американська газета назвала несподівану причину смерті Мерилін Монро

Акторку було вбито через її обізнаність у державних таємницях США

Американську акторку Мерилін Монро було вбито через те, що вона довідалася від тодішнього президента США Джона Кенеді секретну інформацію про інопланетян. Про це повідомляє The Sun із посиланням на книгу Ніка Редферна «Щоденник таємниць: Змови НЛО і таємнича смерть Мерилін Монро».

У книзі йдеться про те, що відому акторку та ікону стиля Мерилін Монро, якій на момент смерті при загадкових обставинах було 36 років, було вбито через те, що її вважали загрозою національній безпеці США.

Хоча офіційно Монро померла через передозування наркотиками, автор книги впевнений, що насправді до смерті акторки безпосередньо причетне ЦРУ.

За інформацією автора книги, Монро мала близькі стосунки із президентом США Джоном Кенеді, і він необережно ділився із нею таємною інформацією.

Зокрема, їй, нібито, було відомо про розбиті НЛО та дивні мертві тіла, шо зберігалися на кількох американських військових базах.

Зазначимо, що Редферн – не перший автор, який стверджує, що Монро була вбита через її знання про НЛО. Зокрема, книга Дональда Берлесона «НЛО і вбивство Мерилін Монро», опублікована у 2003 році, висуває подібні твердження.

Нагадаємо, нещодавно виповнилося 95 років із дня народження Мерилін Монро.

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